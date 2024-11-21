لوس انجليس : استعاد كليفلاند كافاليرز توازنه عقب أول هزيمة له هذا الموسم، بفوز كبير على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 128 100 بفضل 29 نقطة لتاي جيروم، الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعاد كافالييرز الى سكة الانتصارات بعدما توقفت سلسلتها عند 15 متتالية منذ بداية الموسم بسقوطه أمام بوسطن سلتيكس حامل اللقب 117 120 الثلاثاء.

وفرض كافالييرز أفضليته على مجريات المباراة بكاملها أمام فريق مني بخسارته التاسعة في مبارياته العشر الأخيرة، وخصوصا الأرباع الثلاثة الاولى التي حسمها 29 24 و40 31 و36 18 تواليا، قبل أن يتخلف بفارق أربع نقاط (23 27) في الربع الاخير بعدما كان ضامنا فوزه السادس عشر هذا الموسم كونه دخله متفوقا بفارق 32 نقطة.

وبعدما عانى كافاليرز من محاولاته من خارج القوس عندما خسر أمام بوسطن في كأس "أن بي ايه" الثلاثاء، حقق نجاحًا أكبر من مسافة ثلاث نقاط ضد نيو أورليانز.

سجل جيروم سبع محاولات من أصل 12 من خارج القوس، ستٌ منها خلال عرض رائع في الشوط الثاني شهد تسجيله 20 نقطة.

كما تألق البديل جورج نيانغ بست ثلاثيات منهيا المباراة برصيد 20 نقطة.

وحذا غولدن ستايت ووريرز حذو كافالييرز واستعاد توازنه عقب خسارته امام لوس انجليس كليبرز 99 102 الثلاثاء وكانت الثالثة له هذا الموسم والاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وذلك عندما أكرم وفادة ضيفه أتلانتا هوكس 120 97.

وعزز ووريرز صدارته للمنطقة الغربية بانتصاره الحادي عشر في 14 مباراة، فيما مني أتلانتا بخسارته التاسعة في 16 مباراة.

وضرب ووريرز بقوة في بداية المباراة وكسب الربع الأول بفارق 19 نقطة (41 22)، وسعها إلى 25 نقطة في نهاية الشوط الاول (67 42)، ثم تقدم بفارق 31 نقطة في بداية الربع الثالث الذي حسمه الضيوف في صالحهم 33 23، قبل أن يستعيد أصحاب الأرض السيطرة في الربع الاخير (30 22).