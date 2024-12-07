مدريد : فرَّط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في الفوز على مضيفه ريال بيتيس وسقط في فخ التعادل 2 2 السبت في المرحلة السادسة عشرة، مانحا غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب فرصة تقليص الفارق بينهما الى نقطتين.

وأهدر البلاوغرانا التقدم مرتين بعد ان افتتح له مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل (40)، قبل أن يعادل الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو (68 من ركلة جزاء) لبيتيس، ثمّ خطف فيران توريس التقدم من جديد بتمريرة ذهبية من النجم اليافع لامين جمال (82)، لكنّ أصحاب الأرض اقتنصوا هدف التعادل مجددا عبر أسان دياو (90+4).

ويعتبر التعادل مخيبا لرجال المدرب الالماني هانزي فليك خاصة وانه جاء مباشرة بعد عودة النادي الكاتالوني الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه ريال مايوركا (5 1) وذلك عقب كسبه نقطة واحدة في ثلاث مباريات في الليغا، فرفع رصيده الى 38 نقطة بفارق 5 عن ريال مدريد الذي يملك فرصة تقليصه الى نقطتين في حال فوزه على مضيفه جيرونا لاحقا، علما ان النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في الثاني من الشهر المقبل.

وهذا التعثر هو الرابع للعملاق الكاتالوني في آخر خمس مباريات في الدوري، وجاء قبل رحلته الى المانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند الاربعاء في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ أصحاب الأرض اللقاء بقوة وأوشكوا على انتزاع تقدم مبكر عندما أبعد البرازيلي رافينيا كرة دييغو يورينتي الرأسية من على خط المرمى (2).

وكاد بيتيس يفعلها عبر جناح برشلونة السابق المغربي عبد الصمد الزلزولي المنفرد عندما تلقى تمريرة بينية قبل ان يتصدى له الحارس إينياكي بينيا (3).

وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته مقابل تراجع لبيتيس، فتقدم قبل نهاية الشوط الاول بعرض جماعي رائع عندما مرّر بيدري كرة الى الفرنسي جول كونديه قبل ان يهيئها الاخير منخفضة الى ليفاندوفسكي الذي تابعها من مسافة قريبة (40) مسجلا هدفه السادس عشر في صدارة هدّافي الدوري.

واستهل بيتيس الشوط الثاني بالطريقة ذاتها للأول، إذ مرّت رأسية سيرغي ألتيميرا على بعد ميليمترات من مرمى بينيا (51).

ونجح بيتيس في اقتناص التعادل من ركلة جزاء انبرى لها لو سيلسو بنجاح، بعدما داس البديل الهولندي فرينكي دي يونغ على قدم فيكتور روكي المُعار من النادي الكاتالوني الى بيتيس، لحظة توغله داخل المنطقة وبعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (60).

واحتج مدرب برشلونة بشدة على حكم المباراة أليخاندرو مونييس رويس فكان نصيبه بطاقة حمراء.

ونجح برشلونة في التقدم مجددا عندما مرر البديل جمال (17 عاما) كرة رائعة الى توريس حولها الاخير الى داخل المرمى فألغي بداعي التسلل من قبل الحكم المساعد قبل أن يتم تأكيد صحته من قبل "في ايه آر".

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة أبى بيتيس الخروج منهزما على ارضه واستطاع إدراك التعادل بهدف قاتل لدياو اثر كرة عرضية للبديل أيتور رويبال (90+4).

وفاز لاس بالماس على ريال بلد الوليد 2 1.

سجّل ساندرو راميريس هدفي لاس بالماس (20 و64)، والبرازيلي ماركوس دي سوزا لبلد الوليد (45).