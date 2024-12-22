الرياض (السعودية) : جدد الأوكراني أولكسندر أوسيك فوزه على البريطاني تايسون فيوري عندما تغلب عليه بالنقاط بإجماع الحكام السبت في الرياض واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل وذلك بعد سبعة أشهر من حسمه ما أطلق عليه "نزال القرن"، في العاصمة السعودية أيضا.

وبتعبير أدق، فرض الأوكراني البالغ من العمر 37 عامًا إيقاعه وضرب فيوري مرات عدة بلكمات بيسراه وحصل على 116 نقطة من قبل جميع الحكام الثلاثة مقابل 112 لبلريطاني.

في 19 أيار/مايو الماضي، بات أوسيك أول بطل يحرز اللقب العالمي الموحّد للوزن الثقيل في 25 عاما وتحديدا منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999، وذلك بتغلبه على فيوري بقرار منقسم من القضاة، حيث منح اثنان منهم الأفضلية للأوكراني 115 112، و114 113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114 113.

وجمع الأوكراني وقتها بين أحزمة الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي).

هذه المرة، لم يكن هناك سوى ثلاثة أحزمة متاحة للدفاع عنها، حيث تخلى أوسيك منذ ذلك الحين عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وعزز الأوكراني البالغ من العمر 37 هاما والذي أصبح رمزا لبلاده، سجله الخالي من الهزائم في 23 نزالا في مسيرته الاحترافية.

وحيَّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الملاكم أوسيك عبر تطبيق تيليغرام قائلا: "من خلال احتفاظه بأحزمة البطل، يثبت أولكسندر أننا أوكرانيون وأننا لن نتخلى أبدا عما نملكه"، مضيفا "مهما كانت الصعوبات، سننتصر. سواء في الحلبة أو في ساحة المعركة أو في الساحة الدبلوماسية".