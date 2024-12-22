باريس : تصفّحت فرانس برس الأرشيف لاختيار بعض الاقتباسات التي حدّدت العام الرياضي في 2024:

كرة سلة

"تلك اللحظة عندما كنا نتحقق من الأمر معا هي شيء لن أنساه أبدا، بغض النظر عن عمري، أو كيف قد تتلاشى ذاكرتي مع تقدمي في السن أو أي شيء آخر. لن أنسى تلك اللحظة أبدا".

الأميركي ليبرون جيمس عن اللحظة التي أصبح فيها هو وابنه بروني أول ثنائي مؤلف من والد وابنه يظهر في الفريق عينه في مباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

ملاكمة

"لا ضربة قاضية، لا مشكلة. لا أفكر في الأمر لأننا حققنا الفوز".

الأوكراني أولكسندر أوسيك بعد فوزه بقرار انقسم حوله الحكّام على البريطاني تايسون فيوري في أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية بالوزن الثقيل منذ 1999.

درّاجات هوائية

"منحتني الدراجات الهوائية الكثير وأنا أحب هذه الرياضة. يمكنني القول الآن إنني حققت كل ما بمقدوري تحقيقه على الدراجة".

البريطاني مارك كافنديش صاحب الأرقام القياسية في سباقات السرعة معلنا اعتزاله.

فورمولا واحد

"هناك توتر هنا بينما لا يزال في منصبه. يواجه الفريق خطر التفكك. لا يمكن المضي قدما على هذا النحو. سوف ينفجر. إنه يلعب دور الضحية، في حين هو من يسبب المشكلات".

الهولندي يوس فيرستابن والد السائق ماكس بطل العالم متحدثا ضد مدير فريق ريد بول البريطاني كريستيان هورنر بعد اتهامه بسلوك غير لائق تجاه موظفة. ولاحقا تم تبرئة هورنر من أية مخالفة.

"الوقوف هنا كبطل للعالم أربع مرات هو أمر لم أكن أعتقد أنه ممكن. لقد كان موسما صعبا للغاية".

الهولندي ماكس فيرستابن بعد إحرازه لقب بطولة العالم للمرة الرابعة.

كرة قدم

"كان علينا أن نعاني. كان علينا أن نعاني مثل الحيوانات".

الجناح الإسباني نيكو وليامس بعد تسجيل منتخب بلاده هدفا متأخرا في برلين للفوز على إنكلترا 2 1 والتتويج بلقب كأس أوروبا 2024.

"كأشخاص، كرياضيين، كرجال، لقد أظهروا قيمتهم. لقد بكيت مع الشبان".

رئيس اتحاد سان مارينو لكرة القدم ماركو تورا بعد ضمان منتخب بلاده الصعود إلى المستوى الثالث لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بتحقيقه فوزه الرسمي الأول خارج أرضه أمام ليشتنشتاين 3 1.

الألعاب الأولمبية

"بعد كل هذه الأعوام من العمل على الصعيد الذهني، فقد آتى ذلك ثماره".

لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز تتعافى من العذاب الذهبي الذي تعرّضت له له بسبب "الالتواءات" (تويستيز) وتحرز ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في باريس.

"كل من يتنافس في فئة السيدات... يمتثل لقواعد أهلية المنافسة. إنهن نساء في جوازات سفرهن ومذكور فيها أنهن إناث".

المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز حول الخلاف بشأن الهوية الجنسية الذي أثير حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ.

"أردت إظهار قوة الأداء وحضور النساء بشكل عام، والنساء الجزائريات بشكل خاص".

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بالميدالية الذهبية.

"لم يعد باستطاعتي بعد الآن الذهاب إلى المطاعم كما اعتدت. لا أستطيع التسوّق بمفردي. أرتدي قبعة ونظارات. أحاول الاختباء قليلا. إنه تغيير جذري إلى حد ما في وضعي".

بطل السباحة الأولمبي الفرنسي ليون مارشان في الأسابيع التي تلت فوزه بأربع ميداليات ذهبية في مسابقات الفردي في باريس.

"قد تكون هذه أعظم صورة رياضية على الإطلاق".

صنّفت مجموعة وسائل الإعلام الأسترالية News.com.au صورة مصور فرانس برس جيروم بروييه التي التقطها للبرازيلي غابرييل ميدينا بأنها الصورة التعريفية للألعاب الأولمبية.

الألعاب البارالمبية

"كان جميع الرياضيين والمدربين الذين تدربوا على الأراضي الأوكرانية معرضين دائما لخطر الإصابات والجروح الخطيرة، أو الموت بسبب الصواريخ الروسية والطائرات من دون طيار. كان الأمر صعبا للغاية".

رئيس اللجنة البارالمبية الأوكرانية فاليري سوشكيفيتش.

"أحاول أن أفكر في الأمر على أنه تحويل الرماد إلى جمال، كما تعلمون، النهوض مثل طائر الفينيق، والإظهار للعالم أنه بغض النظر عن ظروفك، يمكنك حقا فعل أي شيء تضع قلبك وعقلك فيه".

لاعبة رماية القوس والنشاب البارالمبية الأميركية ترايسي أوتو لفرانس برس حول رحلتها بعد إطلاق صديقها السابق النار عليها وطعنها مما أدّى إلى إصابتها بالشلل وقطع النخاع الشوكي.

كرة مضرب

"أغادر وأنا أشعر بالسلام لأنني تركت إرثا أشعر أنه حقا ليس إرثا رياضيا فحسب بل شخصيا أيضا".

الإسباني رافايل نادال حول اعتزاله في نهائيات كأس ديفيس في ملقة.

"لقد تغلبت عليّ كثيرا. أكثر مما تمكنت من التغلب عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع أحد آخر القيام بها".

السويسري روجيه فيدرر حول اعتزال رافايل نادال.

"بعد أن فقدت والدي، كان هدفي دائما وضع اسم عائلتنا في تاريخ كرة المضرب. أنا فخورة بعائلتي لأنهم لم يتخلوا أبدا عن حلمي ولأنهم كانوا يفعلون كل ما في وسعهم لإبقائي مستمرة".

البيلاروسية أرينا سابالينكا بعد تتويجها بلقب فلاشينغ ميدوز.