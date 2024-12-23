روما : أقال مونتسا، المهدد بالهبوط، مدربه المدافع الدولي السابق أليساندرو نيستا غداة خسارته أمام يوفنتوس 1 2، وفقا لما أفاد الإثنين صاحب المركز العشرين الاخير في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن مونتسا الذي تعود ملكيته لعائلة بيرلوسكوني الشهيرة التي ترأست ميلان لسنوات طويلة، في بيان مقتضب "تمت اقالة أليساندرو نيستا من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وكان نيستا الذي يُعتبر احد أفضل المدافعين على مر العصور والمتوّج بمونديال 2006 في ألمانيا، تسلّم مهمته مع مونتسا في تموز/يوليو بدلا من رافاييلي بالادينو المنتقل في حزيران/يونيو من نادي ضواحي مدينة ميلانو إلى فيورنتينا.

ولم يفز مونتسا باشراف نيستا (48 عاما) سوى بمباراة يتيمة في الدوري، فيما تعرض لتسع هزائم وتعادل 7 مرات ولم يحصد سوى 10 نقاط بعد 17 مرحلة.