باريس : الميدالية الذهبية الأولمبية لتخفيف جراح الغياب عن نهائيات كأس العالم 2023: بعد ابتعاده عن المنتخب الفرنسي للرغبي (15 لاعبا) لمدة عام تقريبًا للتركيز على حلمه الأولمبي، قدَّم النجم أنطوان دوبون افضل عروضه مرة أخرى وظفر بالمعدن الأصفر النفيس في الرغبي السباعي.

بعد أن تكيف على الفور تقريبًا مع خصوصيات الرغبي السباعي، أصبح دوبون بمثابة ركيزة أساسية في صفوف المنتخب الفرنسي، حيث توج باللقب العالمي في حزيران/يونيو في مدريد وقبل كل شيء اللقب الأولمبي في باريس، في أول ميدالية ذهبية للوفد الفرنسي في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

إنجاز للمنتخب الفرنسي الذي لم يتأهل لألعاب طوكيو 2021 والذي فاز في المباراة النهائية على ملعب استاد فرنسا ضد ملوك هذه الرياضة، منتخب فيجي المتوج بالذهب الأولمبي مرتين.