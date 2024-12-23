باريس : رغم المنافسة الشرسة التي واجهها في موسم شهد تراجع أداء سيارة ريد بول مقارنة بمنافساتها، أظهر الهولندي ماكس فيرستابن مرة أخرى حجم الموهبة التي يتمتع بها بإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لمرة رابعة تواليا، بعدما صد هجوم صديقه سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

يمكن القول بلا تردد أن "ماد ماكس" حسم اللقب العالمي فعليا في بداية الموسم حين فاز بسبع من الجولات العشر الأولى، وخلق فارقا عجز منافسوه، لاسيما نوريس، عن تعويضه.

وآمن نوريس جديا بقدرته على إزاحة فيرستابن عن عرش سباقات الفئة الأولى، لاسيما في ظل التحسن الكبير الذي حققته سيارة ماكلارين حيث باتت الأفضل على الحلبة منذ بداية الصيف.

لكن بعد 10 سباقات تواليا من دون انتصار، فك فيرستابن صومه تحت الأمطار البرازيلية الغزيرة على حلبة انترلاغوس، موجها ضربة قاضية لآمال نوريس بإحراز اللقب في موسم شهد الكثير من المناوشات بين الصديقين، لكن البريطاني نجح أقله في منح ماكلارين لقب الصانعين لأول مرة منذ 1998.