لوس انجليس : أعاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي، فريقه دنفر ناغتس الى سكة الانتصارات بتحقيقه "تريبل دابل" ضمنها 27 نقطة وساهم في فوزه الثمين على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 132 129 بعد التمديد الأحد.

وأضاف يوكيتش، صاحب جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

لكن النجم الصربي الذي اكتفى بست نقاط فقط في الشوط الأول، أبدى أسفه على بداية بطيئة أخرى لدنفر، بطل الموسم قبل الماضي، حيث تأخر بفارق 17 نقطة في الربع الثالث.

وتقدم ناغتس 111 109 بفضل سلة للبديل جوليان ستروثر قبل 4:37 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن سي جيه ماكولوم أعاد التقدم لنيو أورليانز قبل 53.2 ثانية من نهاية الربع الأخير (119 117)، قبل أن يدرك لاعب الارتكاز جمال موراي التعادل للضيوف بسلة من مسافة قريبة قبل تسع ثوان من نهاية الوقت الأصلي (119 119).

وأهدر ماكولوم فرصة حسم النتيجة مع الصافرة النهائية بإخفاقه في ترجمة رمية ثلاثية.

وتألق يوكيتش في الوقت الإضافي، وسجل أول ست نقاط لدنفر الذي حسم الشوط في صالحه 13 10 ملحقا الخسارة السابعة تواليا والـ25 في 30 مباراة ببيليكانز صاحب المركز الأخير في المنطقة الغربية.

واستعاد ناغتس سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة متتالية بسقوطه امام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 124 126 الخميس، وحقق فوزه الـ15 في 26 مباراة حتى الآن هذا الموسم في المركز الخامس للمنطقة الغربية.

وقال يوكيتش عن العودة الملحمية المتأخرة لفريقه: "يبدو أننا نحب إنهاء الأمر بهذه الطريقة"، لكنه أضاف: "يجب أن نكون أكثر تعطشا الى الفوز".

وبرز في صفوف ناغتس أيضا موراي صاحب 27 نقطة أيضا مع ثماني متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف البديل راسل وستبروك 21 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وكان البديل جوردان هوكينز أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 25 نقطة، وأضاف ماكولوم 24 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، وكل من الكاميروني إيف ميسي وتراي مورفي 21 نقطة مع ثماني متابعات للأول وتسع للثاني.