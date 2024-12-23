لندن : قال الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول الإثنين إنه "لا يوجد موعد نهائي" لتقرير مستقبله مع متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم، رغم اقتراب عقده من نهايته.

وينتهي عقد فان دايك (33 عاما) الحالي في نهاية الموسم، وبدءا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل سيكون قادرا على التفاوض مع أندية أخرى.

ورغم ذلك، من المرجح جدا أن يبقى المدافع الهولندي في ملعب "أنفيلد".

قال فان دايك تعليقا على هذه المسألة "لا يوجد موعد نهائي على الإطلاق. سنرى ما يحمله المستقبل. هل هناك أي تطور جديد؟ لا".

ويشكّل فان دايك واحدا من ثلاثة لاعبين أساسيين تنتهي عقودهم بعد 6 أشهر، إلى جانب المدافع ترنت ألكسندر أرنولد والمهاجم المصري محمد صلاح.

ارتقى صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مرّ العصور، مع 229 هدفا، وذلك بعد هدفيه في الفوز الساحق على توتنهام 6 3 في المرحلة السابعة عشرة الأحد.

سجل الدولي المصري 18 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 15 في الدوري، وأضاف إلى رصيده التهديفي 15 تمريرة حاسمة. وكان صلاح سجل 44 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع ليفربول في 2017 2018.

ويأمل فان دايك أن يتمكن المهاجم البالغ 32 عاما من تقديم أفضل موسم له مع النادي الذي يتصدر الدوري برصيد 39 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن تشلسي الثاني.

أثنى مدافع منتخب هولندا على زميله المصري قائلا "الأرقام تتحدث عن نفسها".

وتابع "هو رياضي مميز للغاية. يقدّم أداء رائعا مع النادي وآمل في أن يتمكن من تقديم أفضل موسم له على الإطلاق، وأن يظل مهما بأهدافه وتمريراته الحاسمة وأن يكون حاسما".