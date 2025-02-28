لوس انجليس : تعملق نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري بتسجيله 56 نقطة بينها 12 ثلاثية ليقود فريقه للفوز على مضيفه أولارندو ماجيك 121 115 الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأسهم مجهود كوري اللافت بتعويض تأخر ووريرز بفارق 17 نقطة، حيث استهل اللاعب الذي اختير أفضل لاعب في مباراة "كل النجوم" هذا العام، هذه العودة بثلاثية من منتصف الملعب تقريبا ليقلص الفارق لووريرز (52 66) قبل نهاية النصف الاول.

وقاد كوري فريقه للتفوق بشكل كبير على ماجيك خلال الربع الثالث حيث قلب ووريرز تأخره الى تقدم 92 87.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير عن الدعم الذي تلقاه كوري من الجماهير في أورلاندو حيث ارتدى البعض قميصه الذي يحمل الرقم 30 "لا يصبح الامر قديما ابدا".

وتابع "حتى مشجعي فريق ماجيك يدركون أنهم يشاهدون أعظم مصوب في تاريخ اللعبة وأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".

"لا يتعلق الأمر فقط بالتسديدات التي يقوم بتنفيذها. بل يتعلق أيضا بالانسيابية وجمال حركته وجرأته ـ التسديدات التي يبدي استعداده لتسديدها".

وكان كوري على بعد ثلاثيتين فقط من معادلة الرقم القياسي لزميله كلاي تومسون لأكبر عدد من الثلاثيات المسجلة في مباراة واحدة (14)، والذي حققه في عام 2018.

وتخطى كوري عتبة الخمسين نقطة على الاقل للمرة الـ14 في مسيرته، علما أنه سجل 62 نقطة كأعلى رصيد هجومي له، كما انها مباراته الـ 26 بعشر ثلاثيات ناجحة أو أكثر.

وسجل إبن الـ 36 عاما 12 ثلاثية من أصل 19 محاولة، كما أنه نجح برمياته الحرة كافة (12 من 12).

وحاول باولو بانكيرو الذي برز ايضا بـ 41 نقطة إبقاء آمال ماجيك فقلص الفارق الى نقطتين قبل أقل من دقيقتين لنهاية المباراة، لكن كوري دك سلة المنافس بثلاثية أخرى ليفرض ووريرز سيطرته.

وقال كوري "أنا محظوظ، كما أقول دائما، لأنني ألعب هذه اللعبة وأستمتع بالمنافسة والإبداع"، واصفا الطاقة التي أظهرها جمهور الفريق المنافس تجاهه بالـ "مجنونة للغاية".

وتابع "بالنسبة لنا للفوز بهذه المباراة، من الواضح أن الأمر تطلب كل هذه النقاط، لكن الأمر تطلب المرونة الجماعية التي أحبها والتي أظهرناها الليلة".

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 28 نقطة مع 19 متابعات وسبع تمريرات حاسمة ليقود باكس للفوز على دنفر ناغتس 121 112.

ولم يستفد ناغتس من تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الـ 27 هذا الموسم.

وأنهى يوكيتش افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اللقاء بـ 32 نقطة و14 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، لكنه اكتفى بست نقاط في الربع الاخير ليحقق باكس فوزه الخامس في آخر ست مباريات.

ليكرز يتفوق على تمبروولفز

وفي لوس أنجليس، سجل ليبرون جيمس 33 نقطة مع 17 متابعة ليقود ليكرز للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 111 102.

وأضاف ايضا للفائز أوستن ريفز 23 نقطة والسلوفيني لوكا دونتشيتش 21 في ليلة هجومية صعبة لنجم دالاس مافريكس السابق.

أضاع دونتشيتش تسع محاولات ثلاثية قبل أن يسجل ثلاثيته الوحيدة قبل أقل من أربع دقائق لنهاية المباراة، مانحا فريقه التقدم 98 91 بعدما كان تمبروولفز قلص الفارق من 23 نقطة الى 4.

وكان تيرينس شانون جونيور الذي دخل من دكة البدلاء أفضل مسجل لتمبروولفز بـ 25 نقطة، وأضاف اليه انتوني إدواردز 18، قبل أن يطرد لنيله خطأين فنيين في الربع الثالث.

وهذا الخطأ الفني الـ16 لادواردز هذا الموسم، ما يعني تلقيه عقوبة الايقاف لمباراة واحدة.