فالنسيا : واصل المنتخب الإسباني حملة الدفاع عن لقبه وبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزه على ضيفه الهولندي بركلات الترجيح 5 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3 3 الأحد في إياب ربع النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت ايضا بالتعادل 2 2 في روتردام.

وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب "لا روخا" رغم اهدار جمال للركلة الرابعة، مقابل اهدار نواه لانغ ودونيل مالن للركلتين الرابعة والسادسة، فيما تكفل البديل بيدري بالركلة الحاسمة.

وسجل ميكل أويارسابال (8 من ركلة جزاء و67) ولامين جمال (103) أهداف إسبانيا، وممفيس ديباي (54 من ركلة جزاء) وإيان ماتسن (79) والبديل تشافي سيمونز (109 من ركلة جزاء) أهداف هولندا.

ويلعب المنتخب الإسباني في نصف النهائي مع فرنسا التي أقصت في سيناريو مشابه كرواتيا بركلات الترجيح 5 4 بعد تعادلهما 2 2 باجمالي المباراتين.

على ملعب ميستايا في فالنسيا، بكّر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل بعد خطأ من جان بول فان هيكي على أويارسابال تكفل بنفسه بتنفيذها بنجاح على يسار الحارس بارت فيربروخن (8).

وتابع لاعبو "لا روخا" ضغوطاتهم وألغى الحكم هدفا ثانيا لأويارسابال بعد تمريرة رائعة من لامين جمال بسبب حالة تسلل على مهاجم ريال سوسييداد (11)، قبل أن ينقذ فيربروخن بعد دقيقتين "الطواحين البرتقالية" من هدف محقق بتصديه لانفرادية نيكو وليامس المتوغل على يسار المنطقة.

وسدد لوتسهاريل خيرتراودا من 30 مترا كرة قوية، أوقفها ببراعة القائد الحارس أوناي سيمون (35).

ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى حصلت هولندا على ركلة جزاء في سيناريو مشابه لافتتاح أصحاب الارض التسجيل في الأول، بعد خطأ من روبان لو نورمان على ممفيس ديباي داخل المنطقة المحرمة، إنبرى لها الاخير بنفسه ونفذها بنجاح قوية في الزاوية الصعبة (54).

وتألق ديباي مجددا بتسديدة بينية صدها الحارس سيمون (57)، قبل أن يوجه جمال بعد ثلاث دقائق كرة قوية على مشارف منطقة الجزاء التقطها الحارس فيربروخن.

واستعادت اسبانيا الأفضلية بالهدف الشخصي الثاني لأويارسابال بعد تمريرة من وليامس داخل المنطقة تابعها تسديدة صدها بصدره الحارس فيربروخن الذي خرج من مرماه، لتعود إلى مهاجم سوسييداد تابعها برأسه في المرمى الخالي (67).

وأجرى مارتينيس 3 تغييرات دفعة واحدة أبرزها خروج كودي خاكبو وجاستين كلويفرت ودخول نواه لانغ وتشافي سيمونز تواليا (87)، ليستغل الاخير بعدها بدقيقة خطأ في تمرير الكرة من "لا روخا" لايصالها إلى المدافع إيان ماتسن الذي صوبها قوية في الزاوية الصعبة.

وخرج داني أولمو وفابيان رويس ودخل بيدري وميكل ميرينو تواليا (84).

وتقدمت إسبانيا مجددا مع بداية الشوط الأول الإضافي بعد لمحة فنية من جمال داخل المنطقة، فروض ابن الـ 17 عاما الكرة بقدمه بطريقة رائعة وسددها بينية في الزاوية الصعبة (103).