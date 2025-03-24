اوكلاند : ضمنت نيوزيلندا تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد فوزها على كاليدونيا الجديدة 3 0، الإثنين في أوكلاند في نهائي منطقة أوقيانيا.

وانضمت نيوزيلندا إلى اليابان أول المتأهلين، في النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون المرة الثالثة تشارك في النهائيات، بعد 1982 عندما خسرت ثلاث مرات و2010 عندما تعادلت بمثلها.

لكن فوز نيوزيلندا عكرته إصابة نجم هجومها المخضرم كريس وود (33 عاما) في وركه، في موسم يعد الأفضل في مسيرته سجل خلاله 18 هدفا لنوتنغهام فوريست في الدوري الإنكليزي.

بعد قليل من الاستراحة على ملعب إيدن بارك، تعرض وود للإصابة أثناء محاولته التسديد، فخضع للعلاج قبل أن يخرج من الملعب وهو يعرج في الدقيقة 54.

وبعد محاولات غير ناجعة للمضيف في الشوط الاول، سجل المخضرم مايكل بوكسال برأسه هدفه الدولي الأول في الدقيقة 61.

بعدها بخمس دقائق، عزز كوستا باراباروسيس، بديل وود، الأرقام مسددا كرة فوق الحارس روكي نييكيني.

وحسم البديل إيلي جاست المباراة بتسديدة من مسافة قريبة، قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وغالبا ما كانت نيوزيلندا تقف عند حاجز الملحق الأخير للتأهل، حيث خسرت أمام المكسيك، كوستاريكا والبيرو في النسخ الأخيرة.

وفيما تأهل منتخب أوقياني مباشرة إلى النهائيات للمرة الأولى، نظرا لارتفاع عدد المنتخبات إلى 48، تأمل كاليدونيا الجديدة في فرصة أخيرة من خلال ملحق قاري من ستة منتخبات يوصل منتخبين أخيرين إلى النهائيات.