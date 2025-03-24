لوس انجليس : قاد الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية إلى فوز صعب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 103 101 الأحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وسجل غلجيوس ألكسندر 26 نقطة على الرغم من معاناته في التصويب خلال العديد من المحاولات، ولو أنه نجح في تسجيل جميع رمياته الحرة الـ11، بما في ذلك اثنتان في الثواني الأخيرة حاسما فوز فريقه.

وبعد أن فرّط كليبرز في تقدم مبكر بفارق 12 نقطة، عادوا من تأخر بفارق تسع نقاط في الربع الثالث، وتقدموا بثلاث نقاط بفضل سلتين متتاليتين من كواي لينارد قبل 4:47 دقائق من النهاية.

لكن أليكس كاروسو سجل ثلاثية حاسمة قبل 1:54 دقيقة من النهاية ليضع أوكلاهوما سيتي في المقدمة 100 99. ونجح ثاندر الذي ضمِن صدارة القسم الغربي، في انتزاع الفوز.

أنهى لينارد المباراة برصيد 25 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف جيمس هاردن 17 نقطة في الخسارة التي أضعفت آمال كليبرز في تفادي خوض الملحق (بلاي إن).

وفي مباراة أخرى بالقسم الغربي، اقترب دنفر ناغتس من هيوستن روكتس في الصراع على المركز الثالث بفوزه 116 111 خارج أرضه.

وعلى الرغم من غياب نجم الفريق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري، للمباراة الرابعة تواليا بسبب إصابة في الكاحل، تفوق دنفر على هيوستن 39 22 في الربع الثالث، وتقدم بفارق 19 نقطة مع تبقي ثماني ثوان على نهاية الربع.

لكن هيوستن عاد بقوة وقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط بعد سلة عكسية من ألبيرين شينغون قبل 21.9 ثانية على النهاية.

ومع ذلك، لم يتمكن هيوستن من إكمال العودة، وحسم دنفر المواجهة عبر الرميات الحرة.

سجل الكندي جمال موراي 39 نقطة ليقود ستة لاعبين من دنفر إلى تسجيل أرقام مزدوجة، فيما أضاف مايكل بورتر جونيور 17 نقطة، وحقق ديأندري جوردان 11 نقطة و15 متابعة.

من جهته، سجل جايلن غرين 30 نقطة لهيوستن، بينما حقق شينغون "تريبل دابل" بـ17 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة.