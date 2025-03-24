باريس : بلغ المنتخب الفرنسي نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم متجاوزا نظيره الكرواتي بركلات الترجيح 5 4 بعدما تغلب على ضيفه 2 0 بعد الوقتين الاصلي والإضافي، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الكرواتيون ذهابا.

وضربت فرنسا موعدا ناريا مع إسبانيا حاملة اللقب وبطلة أوروبا في المربع الذهبي بعدما فاز "لا روخا" على هولندا بركلات الترجيح ايضا 5 4 (مجموع المباراتين 5 5).

وسجل ثنائية المنتخب الفرنسي ميكايل أوليسيه (52) وعثمان ديمبيليه (80).

واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة أصحاب الأرض بصعوبة بعدما أهدر مارتن باتورينا وفرانجو إيفانوفيتش وجوزيب ستانيسيتش من جانب كرواتيا، فيما أضاع من جانب فرنسا جول كونديه وتيو هرنانديز، قبل أن يقتنص دايو اوباميكانو ركلة الفوز.

وساعيا للتمسك بأفضليته من لقاء الذهاب في سبليت 2 0، ظهر المنتخب الكرواتي بحلة دفاعية منذ بداية المباراة على ملعب "ستاد دو فرانس".

واقترب رجال المدرب ديدييه ديشان من خطف التقدم عن طريق أوريليان تشواميني عندما صوب كرة رأسية نحو الزاوية البعيدة لكن محاولته مرت بجانب المرمى (17).

وكاد برادلي باركولا يفتتح التسجيل عندما انفرد بالمرمى اثر تمريرة بينية من أوليسيه، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش كان له في المرصاد (39).

وفكّ الفرنسيون عقمهم التهديفي عندما سدد أوليسيه كرة مقوسة من ركلة حرة شقت طريقها نحو المرمى معلنا افتتاح التسجيل (52).

وتابع أصحاب الأرض ضغطهم بحثا عن هدف ثان، وكاد تشواميني ان يفعل ذلك لكن رأسيته مرت قريبة من المرمى (63).

واقترب الفرنسيون من تسجيل هدف ثان عن طريق كيليان مبابي نجم ريال مدريد الاسباني الذي تلقى تمريرة خلفية من ديمبيليه، لكن الكرة التي بدت في طريقها نحو الزاوية البعيدة مرت بمحاذاة القائم (76).

وبعد جملة تمريرات بين مبابي وأوليسيه، وجد الاخير زميله في باريس سان جرمان ديمبيليه داخل المنطقة من دون رقابة، فلم يتردد الاخير لتسديد كرة في زاوية المرمى معززا آمال الفرنسيين بقلب الطاولة على الكرواتيين من خلال فرض شوطين إضافيين (80).

وحافظ الفرنسيون على أفضليتهم بعد التمديد، لكن اللمسة الاخيرة بقيت مفقودة خلال محاولتي مبابي وديزيريه دويه (95 و97).