إيلاف من الرباط: فاز المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة، الأربعاء، بكأس إفريقيا للأمم، المقامة بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك في أعقاب فوزه، في نهائي البطولة، على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان المنتخب المغربي قد ضمن أحد المقعدين المخصصين لإفريقيا في نهائيات كأس العالم، المقررة في الفلبين ما بين 27 نوفمبر و7 ديسمبر من السنة الجارية، في أعقاب وصوله إلى الدور النهائي.



ونجح المنتخب التنزاني في التقدم بهدفين لصفر، قبل أن يعود المنتخب المغربي ، ويسجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول، وهدفين في الشوط الثاني، جاء آخره في اخر ثواني المقابلة.

وبفوز المنتخب النسوي لكرة القدم داخل القاعة بأول قارية في هذه الفئة، وتتويج منتخب الذكور لكأس البطولة في الدورات الثلاثة السابقة، يكون المغرب قد فرض هيمنته على كرة القدم داخل القاعة على المستوى الإفريقي، علما أن منتخب الذكور يحتل الرتبة السادسة لأفضل منتخبات العالم.