مدريد : وصل مشوار البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب الى نهايته في دورة مدريد للالف نقطة في كرة المضرب بخسارتها القاسية امام الاميركية كوكو غوف الرابعة 1 6 و1 6 الخميس ضمن الدور نصف النهائي.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة التي توجت بلقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة وأربع مرات في آخر خمسة أعوام، لم تستطع البولندية إظهار أي بعد تنافسي امام النجمة الاميركية الشابة التي احتاجت لساعة تقريبا فقط من أجل حسم المواجهة.

وتلتقي غوف في النهائي مع الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى والأوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة عشرة اللتين تلتقيان في وقت لاحق.

منحت شفيونتيك التي بلغت النهائي في النسختين الأخيرتين في مدريد، نقاطا سهلة إلى غوف التي ظهرت ايضا في أفضل حالاتها من خلال سبع إرسالات ساحقة.

ويعتبر انتصار غوف الأول لها على البولندية من أصل ست مواجهات على الملاعب الترابية، لتبلغ أول نهائي لها على هذه الارضية، وتقترب خطوة إضافية من لقبها العاشر في مسيرتها.

وقالت غوف بعد المباراة "انتابني شعور رائع هنا على الملعب اليوم. كان الامر مختلفا تماما عن مباراتي الأولى على هذا الملعب في الدور الأول، وأشعر بتحسن في كل مرة".

وتابعت "أعتقد أن الملاعب الترابية من أفضل الارضيات التي ألعب عليها، لذا شعرتُ أنه طالما انني استطعت التغلب عليها على الملاعب الصلبة، فإنني قادرة على التغلب عليها هنا".

ونجحت غوف (21 عاما) في كسر إرسال شفيونتيك ثلاث مرات في المجموعة الأولى، لتحسمها بسهولة كبيرة.

وواصلت غوف في الثانية من حيث انتهت في الاولى، فكانت دقة ضرباتها ونسبة نجاحها المرتفعة مصدر إحباط لشفيونتيك التي بدت مستسلمة أمام إصرار اللاعبة الاميركية على حسم المجموعة فاللقاء.

رود يطيح مدفيديف

ولدى الرجال ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدورة ماسترز الألف نقطة، أطاح النروجي كاسبر رود المصنف 15 عالميا الروسي دانييل مدفيديف العاشر عندما تغلب عليه 6 3 و7 5 وبلغ نصف النهائي.

وفرض رود الرابع عشر في الدورة سيطرته المطلقة على المجموعة الاولى وكسر إرسال مدفيديف التاسع في الشوط الرابع وتقدم 3 1 قبل ان ينهيها في صالحه 6 3 في 49 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط العاشر (5 5) قبل أن ينجح النروجي في كسر إرسال الروسي والتقدم 6 5 ثم ينهيها في صالحه 7 5 في 50 دقيقة.

وهو الفوز الأول لرود على مدفيديف في أربع مواجهات بينهما حتى الآن، علما أن المباراة الأخيرة بينهما كانت في عام 2021 وتحديدا في نصف نهائي بطولة "أيه تي بي" الختامية عندما فاز الروسي 6 4 و6 2.

ورفع رود البالغ من العمر 26 عاما غلته من الانتصارات على الملاعب الترابية إلى 123 فوزا مقابل 35 خسارة منذ عام 2020.

ويلتقي رود في دور الاربعة مع الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الحادي والعشرين الفائز على التشيكي ياكوب منشيك الثالث والعشرين وبطل دورة ميامي لماسترز الألف نقطة بعد مباراة شاقة 3 6 و7 6 (7 5) و6 2.

وكان سيروندولو أقصى الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا من ثمن النهائي.

وبلغ البريطاني جاك درايبر السادس ايضا الدور قبل النهائي بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6 0 و6 4.

وضمن درايبر صعوده الى المركز الخامس في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.

ويلتقي درايبر في الدور المقبل مع الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي الحادي العاشر الفائز على الكندي غابريال ديالو الخاسر المحظوظ والذي دخل الجدول الرسمي للمنافسة عقب انسحاب الاسباني كارلوس الكاراس الثالث عالميا بسبب الإصابة، بنتيجة 6 4 و6 3.