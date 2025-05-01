باريس : يلتقي ليل الثالث مع ضيفه مرسيليا الثاني مساء الأحد في قمة حاسمة على بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي حيث الصراع محتدم على بطاقات المسابقات القارية مع موناكو وليون ونيس وستراسبورغ.

يحتل مرسيليا المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين امام ليل صاحب المركز الثالث الاخير المؤهل مباشرة الى المجموعة الموحدة للمسابقة القارية العريقة، وبفارق ثلاث نقاط عن موناكو صاحب المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث.

وتملك أندية ليون ونيس وستراسبورغ التي تتقاسم المركز الخامس برصيد 54 نقطة، حظوظها أيضا في المنافسة على بطاقات دوري الأبطال حيث تفصلها 4 نقاط فقط عن مرسيليا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

ويدرك كل من مرسيليا وليل أن الفائز في قمتهما المرتقبة الأحد على أرض الأخير سيخطو خطوة كبيرة نحو ضمان أحد المراكز الثلاثة الأولى، والتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة مرسيليا الذي عاد إلى المسار الصحيح الأحد الماضي بفوزه الساحق على بريست (4 1).

ويسعى مرسيليا الى احتلال المركز الثاني الذي بدا وكأنه من نصيبه في منتصف الموسم، قبل فترة من الشكوك والنتائج المخيبة التي دفعت المسؤولين عن النادي الى إبعاد لاعبيهم عن ضغوطات الجماهير من خلال معسكرات تحضيرية في العاصمة الإيطالية روما.

ويدخل مرسيليا المباراة بمعنويات عالية طامحا في فوز ثالث تواليا، لكن خصمه ليل منتشي بدوره بثلاثة انتصارات متتالية خولته الارتقاء الى المركز الثالث وهو يسعى بدوره الى دوري الابطال حيث تألق هذا الموسم في المجموعة الموحدة وحجز بطاقته مباشرة الى ثمن النهائي حيث خرج على يد بوروسيا دورتموند الالماني، وذلك بعد انتصارين مدويين على ريال مدريد وجاره أتلتيكو الاسبانيين وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي.

وسيجد ليل نفسه في المركز السادس قبل استضافة مرسيليا كون الفرق المطاردة له تلعب قبله في مقدمتها نيس الذي يملك فرصة انتزاع المركز الثالث مؤقتا عندما يستضيف رينس الثالث عشر الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبعد جمعه نقطتين في خمس مباريات، عاد نيس بقوة محققا فوزين متتاليين على أنجيه وباريس سان جرمان أنعشا آماله في المنافسة على إحدى البطاقات الأوروبية بينها دوري الأبطال.

التعثر ممنوع على موناكو

كما يملك ستراسبورغ فرصة الارتقاء الى المركز الثالث ايضا ولو أن مهمته لن تكون سهلة خلال استضافته لباريس سان جرمان المتوج باللقب للمرة الرابعة تواليا والثالثة عشرة في تاريخه.

وسيحاول ستراسبورغ الذي لم يخسر في مبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري، استغلال انشغال النادي الباريسي باستضافة أرسنال الإنكليزي الأربعاء المقبل في إياب مسابقة دوري أبطال أوروبا (1 0 ذهابا في لندن الثلاثاء)، لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة تبقي على آماله في بطاقة دوري الأبطال.

ولن يكون سان جرمان المغرد في الصدارة برصيد 78 نقطة لقمة سائغة لستراسبورغ خصوصا وانه خسر مباراته الاخيرة في الدوري امام ضيفه نيس (1 3)، وخسارته الثانية تواليا قد يكون لها وقع على نفسية لاعبيه قبل استضافة المدفعجية.

وتنتظر موناكو الذي أهدر أربع نقاط غالية في مباراتيه الاخيرتين، رحلة صعبة السبت الى سانت إتيان السابع عشر قبل الاخير والساعي الى تفادي العودة الى الدرجة الثانية بعد موسم واحد من عودته الى دوري الاضواء.

ويعي موناكو جيدا أهمية النقاط الثلاث وأن تعثره ممنوع خصوصا وانه سيستقبل ليون في قمة المرحلة المقبلة.

ويسعى ليون الى استغلال عاملي الارض والجمهور خلال استضافته لنس الثامن والذي فقد آمال المنافسة على المقاعد القارية.

ويخوض لوهافر صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء او الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، اختبارا صعبا على ارض مضيفه اوكسير العاشر.

ويتقدم لوهافر بفارق نقطة واحدة عن سانت إتيان، ويتخلف بفارق نقطتين عن أنجيه صاحب المركز الخامس عشر الذي يضمن البقاء لصاحبه وهو الذي يحل ضيفا على نانت الرابع عشر غير الضامن بدوره بقاءه في دوري النخبة.