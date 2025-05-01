روما : يسعى نابولي الى الاقتراب أكثر من استعادة لقب بطل الدوري الايطالي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على مضيفه ليتشي المتواضع السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين، فيما يأمل مطارده المباشر إنتر، بطل الموسم الماضي، الى استعادة التوازن خلال استضافته فيرونا في اليوم ذاته بعد تعادله المثير مع مضيفه برشلونة الاسباني (3 3) في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحكم الفريق الجنوبي قبضته على صدارة الدوري بعد ثلاثة انتصارات متتالية مستغلا خسارتين متتاليتين لإنتر ميلان فبات يتقدم عليه بفارق ثلاث نقاط قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

ويعلم فريق المدرب أنتونيو كونتي أن هذه المرحلة قد تكون الأنسب للابتعاد بالصدارة، إذ أن مباراته مع ليتشي تُعد سهلة نسبيا، ولو أن الأخير يقاتل على البقاء، في حين أن إنتر مُنهك من تعادله مع مضيفه برشلونة الأربعاء.

وعلى الرغم من أهمية المواجهة مع فيرونا الخامس عشر، فإن فريق سيموني إنزاغي قد لا يكون قادرا على تقديم كل ما لديه بدنيا بعد المجهود الكبير في مباراته الماضية، ومحاولته الحفاظ على جهود لاعبيه للقاء الإياب الثلاثاء المقبل.

ويسير قطار نابولي الذي كان متأخرا عن إنتر بست نقاط قبل أسابيع قليلة، بسرعة خارقة مع خروجه بشباك نظيفة في مبارياته الثلاث الأخيرة، وتألق لاعب وسطه الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي سجل خمسة من الأهداف الستة في هذه المباريات.

ولن تكون في سكة الفريق الجنوبي الكثير من المحطات الصعبة، إذ بعد لقاء ليتشي، يستضيف جنوى الثالث عشر وكالياري الرابع عشر ويحل ضيفا على بارما السادس عشر.

ويبدو كونتي قادرا على قيادة نابولي نحو اللقب الثاني خلال ثلاثة مواسم، على الرغم من أنه صرّح مرارا أن وجود فريقه كمنافس لإنتر سيكون "أمرا لا يمكن تصوّره" مع بداية الموسم.

لكن المدرب الخبير أعاد تشكيل الفريق في بداية الموسم ولم تكن انطلاقته سيئة، باستثناء الخسارة في المباراة الافتتاحية.

وضمن نابولي إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل، لكن كونتي بات يشعر بقرب إحراز لقبه الخامس كمدرب في الدوري الإيطالي، بعد ثلاثية مع يوفنتوس، ولقب عام 2021 مع إنتر.

وقال كونتي بعد الفوز على تورينو 2 0 الأسبوع الماضي "كل شيء بأيدينا الآن. عملنا بجد، ونرى اليوم ثمار ذلك العمل... بالنظر إلى أين كنا، فهذا أمر مذهل".

لكن المدرب سبق أن عبّر عن استيائه من الإدارة لبيعها الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وطالب بتعاقدات جديدة حتى يستمر في منصبه.

إنتر من دون مارتينيس

بدوره، ركّز سيموني بعد التعادل مع برشلونة على مواجهة الإياب في المؤتمر الصحافي، قائلا "سيكون هناك مباراة نهائية الثلاثاء، سنلعب أمام فريق رائع، غالبا من دون قائدنا (الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس)".

وخرج مارتينيس عقب نهاية الشوط الاول بسبب الإصابة، وقال مدربه "شعر لاوتارو بشيء في قدمه وسنعرف أكثر غدا (الخميس) بعد إجراء الفحوصات، لكن يبدو أنه من المستبعد أن يلحق بمباراة الإياب"، ما يعني أنه لن يلعب أمام فيرونا أيضا.

وسجل حامل لقب مونديال قطر 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، إلى جانب تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

وفي حين أن سلسلة مباريات نابولي تبدو أسهل على الورق، فإن إنتر الذي من الممكن أن يلعب نهائي دوري الأبطال في ميونيخ أيضا في 31 أيار/مايو، سيواجه تورينو العاشر، لاتسيو السابع وكومو الحادي عشر.

منافسة حامية على مقعدي دوري الأبطال

خلف نابولي وإنتر، تشتعل المنافسة على المقعدين الأخيرين المؤهلين إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث تفصل ست نقاط فقط بين أتالانتا الثالث وفيورنتينا الثامن.

ومن المتوقع أن يبقي أتالانتا على فارق النقاط الأربع عن يوفنتوس الرابع، وذلك عندما يحل ضيفا على مونتسا، أول الهابطين الى الدرجة الثانية، فيما يخوض فريق "السيدة العجوز" قمة ساخنة مع مضيفه بولونيا الخامس الأحد.

إلى جانب أهمية المباراة من حيث رفع آمال التأهل الأوروبي، ستكون ثأرية بالنسبة إلى جناح بولونيا ريكاردو أورسيليني الذي يواجه فريقه السابق.

ويُعد أورسيليني أحد أبرز لاعبي هذا الموسم. انتقل إلى بولونيا في 2018 بعد فشل تجربته مع "السيدة العجوز" كما أتالانتا (على سبيل الإعارة)، وصرّح مؤخرا أن انتقاله إلى يوفنتوس من أسكولي كان لحظة ظنّ فيها أنه لن يتمكن أبدا من اللعب على مستوى النخبة.