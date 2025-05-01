لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أقصى مينيسوتا تمبروولفز مضيفه لوس أنجليس ليكرز ونجمه المخضرم ليبرون جيمس من الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمنطقة الغربية بفوزه عليه 103 96 الأربعاء وحسم السلسلة 4 1.

على ملعب "كريبتو.كوم أرينا"، قدّم لاعب الاركاز الفرنسي رودي غوبير أداء رائعا دفاعيا وهجوميا في صفوف الفائز، فسجل 27 نقطة أضاف إليها 24 متابعة، ليقضي على آمال ليكرز الذي خرج من الدور الأول للموسم الثاني تواليا.

قال غوبير لقناة "تي أن تي" التلفزيونية بعد الفوز "إنه شعور رائع. لقد مررنا بموسم متقلب، لذا فإن تواجدنا هنا واللعب بهذه الطريقة يعني الكثير".

وأضاف "لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يسعون للفوز. والكثير منهم واجهوا الشدائد طوال مسيرتهم وحياتهم، ونحن نحب بعضنا البعض... كل ما مررنا به طوال الموسم هيأنا لهذه اللحظة".

وساهم جوليوس راندل في 23 نقطة، فيما أضاف أنتوني إدواردز 15 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وتأهل تمبروولفز إلى نصف نهائي الغرب حيث سيقابل الفائز من سلسلة غولدن ستايت ووريرز وهيوستن روكتس حيث أبقى الاخير على آماله بفوزه على ضيفه 131 116، مقلصا تأخره إلى 2 3.

وخيّب ليكرز الآمال مرة جديدة بعدما عكس صورة جيدة خلال الموسم المنتظم باحتلاله للمركز الثالث، خصوصا بعد انتقال النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوفه قادما من دالاس مافريكس في شباط/فبراير في صفقة هزت أوساط الدوري.

وأنهى دونتشيتش اللقاء كأفضل مسجل مع 28 نقطة إلى 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف "الملك" جيمس 22 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة والياباني روي هاشيمورا 23 نقطة، إلّا أن ذلك لم يكن كافيا للحؤول دون خسارة ليكرز الذي فشل في ايجاد بديل لنجمه الدفاعي السابق أنتوني ديفيس المغادر إلى مافريكس في الصفقة التاريخية.