مكسيكو : ستستضيف مدينة مكسيكو سيتي الواقعة على ارتفاع يزيد عن 2200 م فوق مستوى سطح البحر، جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد لثلاثة أعوام إضافية على الأقل وتحديدا حتّى عام 2028، بعد تمديد العقد الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي "يسعدنا جدا الإعلان أن جائزة المكسيك الكبرى ستبقى ضمن روزنامتنا حتى عام 2028".

وأضاف "بطولة العالم للفورمولا واحد هي طاقة وشغف وعاطفة، وكل عام يصنع جمهور مكسيكو سيتي أجواء فريدة تُعدّ من بين الأكثر روعة وحيوية في بطولتنا".

وقالت عمدة مكسيكو سيتي كلارا بروغادا إن "العاصمة المكسيكية هي موطن بطولة الفورمولا واحد".

وأشارت بروغادا إلى أن جائزة المكسيك الكبرى من المتوقع أن تدرّ 1.1 مليار دولار في عام 2025.

وأضافت "لا تجذب الجائزة الكبرى فقط عشاق رياضة المحركات، بل تحفّز أيضا الاقتصاد المحلي لهذه المدينة العظيمة، وتعزز البنيّة التحتيّة السياحية وتولد شعورا بالفخر".

تقع مكسيكو سيتي على ارتفاع يزيد عن 2200 متر عن سطح البحر، وهو ما يؤثر على شاحن الهواء (توربو) وأنظمة التبريد والمكابح بالإضافة إلى توفير قدر أقل من عنصر السحب.

وعادت حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس" في مكسيكو سيتي لاستضافة جولة من بطولة العالم للفئة الاولى في عام 2015، بعد غياب دام 23 عاما، وسط فرحة عارمة من الجماهير في هذه الدولة اللاتينية.