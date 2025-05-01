ميامي : تلقت آمال إنتر ميامي الاميركي ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي ضربة قاضية في سعيهما للفوز بمسابقة دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم بعد خروجهما من الدور نصف النهائي عقب الخسارة أمام فانكوفر وايتكابس الكندي 1 3 إيابا على ملعب "تشايس ستاديوم" في فلوريدا الأربعاء.

ويواجه فانكوفر الذي كان اسقط على أرضه إنتر ميامي 2 0 ذهابا، الفائز من المواجهة المكسيكية الخالصة بين كروز أسول وتيغريس اللذين يتواجهان إيابا الخميس بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 1.

واستهل إنتر ميامي اللقاء بأفضل طريقة ممكنة بعدما تقدم بهدف مدافع برشلونة الإسباني السابق جوردي ألبا بعد 9 دقائق من صافرة البداية اثر تمريرة من زميله السابق في النادي الكاتالوني الاوروغوياني لويس سواريس.

غير أن فانكوفر ردّ بثلاثية سجلها بران وايت (51) والإكوادوري بيدرو فيتي (53) وسيباستيان بيرهالتر (71)، نجل مدرب المنتخب الأميركي السابق غريغ والذي سيغيب عن النهائي بعدما حصل على بطاقة صفراء هي الثانية له في هذا الدور، ما سمح له بقلب الطاولة على مضيفه واقصائه من نصف النهائي.

وقال المدرب الدنماركيلوايتكابس يسبر سورنسن "أنا سعيد جدا لجميع أعضاء النادي. أنا جديد نسبيا هنا، لكنني أعرف أن الكثيرين عملوا لسنوات طويلة ولم يروا لحظة كهذه".

ولم يشكّل ميسي خطورة تذكر على مرمى فانكوفر في الشوط الاول حيث لم يحصل سوى على "نصف" فرصة خلال 45 دقيقة، فسد كرة عالية وبعيدة، ثم حاول مرتين في الثاني من دون أن يتمكن من هز الشباك.

وسينصبّ تركيز إنتر ميامي حاليا على الفوز بلقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه، وعلى مشاركته في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

في المقابل، قال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو "على الرغم من أنها كانت المرة الأولى التي يتأهل فيها النادي إلى نصف النهائي، إلا أن الهزيمة أثّرت علينا كثيرا لأننا كنا نتخيل الوصول إلى النهائي، ورؤية هذا الفريق، صاحب التاريخ القصير، لأول مرة في نهائي أهم بطولة في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)".