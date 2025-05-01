لوس انجليس : ترك نجم لوس أنجليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس باب التساؤلات مشرّعا حيال مستقبله في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عقب خروج فريقه للموسم الثاني تواليا من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي اوف" الأربعاء، مشددا على انه لا يملك حاليا أي إجابة.

وانتهى الموسم الثاني والعشرون للاعب الذي بلغ سن الاربعين في 30 كانون الأول/ديسمبر بشكل مفاجئ بعد الخسارة على أرضه في المباراة الخامسة أمام مينيسوتا تمبروولفز 96 103 حيث يحسم الأخير السلسة 4 1 في ربع نهائي المنطقة الغربية.

بلغت معدلات جيمس 24.4 نقطة و7.8 كرات مرتدة و8.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في موسم شهد مجموعة جديدة من الإنجازات، من دون أن يتمكن من أن يضيف لقبا خامسا إلى سجله بعد اللقبين اللذين فاز بهما مع ميامي هيت في 2012 و2013، والتتويج مع فريق مسقط رأسه كليفلاند كافالييرز في 2016 وأخيرا مع ليكرز عام 2020.

في آذار/مارس، بات جيمس الهداف التاريخي للدوري، أول لاعب يصل إلى 50 ألف نقطة في مسيرته. وانضم إلى الأسطورة مايكل جوردان كثاني لاعب يسجل 40 نقطة في سن الأربعين، عندما حقق 42 نقطة في فوز ليكرز على غولدن ستايت ووريرز في شباط/فبراير.

عندما سُئل "الملك" جيمس خلال مؤتمر صحافي عقب خسارة فريقه: كم سنة أخرى ستلعب؟ أجاب قائلا "ليس لديّ إجابة على هذا السؤال"، متعمدا الهروب بشأن مستقبله.

وكان جيمس وقّع عقدا جديدا لمدة عامين مع ليكرز في تموز/يوليو الماضي، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دولار، مع ابقاء العام الثاني (52 مليون دولار) تحت تصرفه.

وأضاف "سأجلس مع زوجتي وعائلتي، وسأتحدث مع نفسي أيضا حول المدة التي أرغب في مواصلة اللعب فيها. سنرى ما سيحدث".

وأنهى أسطورة كرة السلّة مباراة الأربعاء برصيد 22 نقطة ولا يزال بامكانه أن يقدّم الكثير لفريقه كونه يعتبر من بين أفضل اللاعبين في الدوري.

قال قبل أن يغادر قاعة المؤتمرات وهو يعرج بشدة بعدما كان ترك الملعب قبل دقائق عدة من نهاية الربع الأخير اثر إصابته في ركبته "منذ أول دور نهائي لي في الدوري الأميركي للمحترفين في عام 2007 (خسر كليفلاند أمام سان أنتونيو سبيرز)، عندما شعرت بهذا الشعور، فإن كل موسم لم أتمكن فيه من العودة إلى الدور النهائي كان مخيبا للآمال".

واعتقدت جماهير ليكرز بعد احتلال فريقها للمركز الثالث في الموسم المنتظم، انه سيقدّم أداء أفضل في الـ"بلاي أوف" خصوصا بعد قدوم العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفقة هزت أوساط الدوري في شباط/فبراير من دالاس مافريكس مقابل انتقال نجم ليكرز أنتوني ديفيس في الاتجاه المعاكس.

قال جيمس "كلما أقدم فريق على خطوة كبيرة في منتصف الموسم، أصبح ذلك تحديا للجميع. لقد تغيرت الديناميكية بأكملها. لم تكن بعض المباريات ممتعة، لكننا تمكنا من التكيّف، رغم أنني أعتقد أن الوقت قد نفد".

كان متحمسا لقدوم "موهبة من جيله"، لكنه عندما استعاد ذكرياته، لم يكن متأكدا من وجود وقت كاف "للاندماج"، مستطردا "... لا أحد يعلم كيف ستبدو قائمة الفريق العام المقبل... لا أعرف أين أقف الآن".

أب وابنه

تناسى جيمس كل الانجازات عندما أكد أن الأهم له هذا الموسم حققه إلى جانب نجله بروني (20 عاما)، عندما أصبح أول أب وابنه يلعبان معا في مباراة في الدوري المنتظم، بعدما اختار ليكرز الشاب بروني جيمس العام الماضي.

قال عن اللعب مع نجله "(الانجاز) الأول، بالتأكيد. لا شيء يقترب من ذلك. أن أتمكن من أمارس اللعبة التي أحبها وأن أكون بجانب ابني، كان هذا العام بأكمله من أكثر الرحلات إرضاء مررت بها على الإطلاق".

لعب بروني جيمس معظم الموسم في دوري التطوير "جي"، لكن جيمس قال إن مشاهدته وهو يتطور من دوري الصيف، مرورا بفترة ما قبل الموسم ومنافسات دوري التطوير، وفي فتراته القصيرة مع ليكرز جعلته "فخورا جدا" به.

كما أشاد جيمس أيضا بتطور مدرب الفريق دجيه دجيه ريديك في عامه الأول معه، مشيرا إلى أن المدربين الجدد في "أن بي ايه" يواجهون طريقا صعبا، لكن "الأمر كان أصعب بكثير أن تكون مدربا رئيسا مبتدئا يُدرب ليكرز".