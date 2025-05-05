الرياض (السعودية) : قال مدرب الاهلي السعودي لكرة القدم الشاب الألماني ماتياس ياسله الإثنين إنه عاش لحظات صعبة قبل تتويج فريقه بالنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الاولى في تاريخه.

وتوّج "الراقي" بطلا للمسابقة القارية بفوزه في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني 2 0 أمام أكثر من 60 ألف متفرج ضاقت بهم مدرجات ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في المدينة الساحلية التي احتضنت الأدوار الإقصائية من ربع النهائي حتى النهائي.

أوضح ياسله في مؤتمر صحافي عقده قبل مباراة فريقه المؤجلة من المرحلة الثلاثين لارتباطه بالمسابقة القارية أمام ضيفه التعاون الاربعاء "أصعب لحظات الموسم هي المحافظة على مستوى التركيز واللياقة البدنية بعد الحصول على لقب دوري أبطال أسيا للنخبة وتحقيق إنجاز تاريخي، ولكن أتطلع لرؤية كيف سيتعامل اللاعبون مع المواجهة القادمة".

واصل المدرب الالماني البالغ 37 عاما "صحيح أن الكثير من اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في المباراة النهائية، ولكن لايوجد إصابات جديدة كما رأينا في احتفال اللاعبين بالأمس".

وتابع "سنحرص على تقديم أفضل ما نملك خلال المباريات الخمس المتبقية من الدوري، ونريد الفوز بجميع المباريات".

أصبح الأهلي، بطل الدوري المحلي ثلاث مرات آخرها في موسم 2015 2016، ثالث فريق سعودي يتوج باللقب القاري المرموق، بعد الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ 4 ألقاب، واتحاد جدة، الذي حصد الكأس مرتين.

وكسر "الراقي"، الذي تأسس عام 1937، النحس الذي لازمه في نسختين سابقتين حين حل وصيفا في المسابقة بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا الياباني (1986)، وعندما خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (0 3) في 2012.

أردف ياسله "دوري أبطال آسيا، هذا إنجاز أعتز فيه كثيرا. لقد عشت لحظات صعبة قبل التتويج ففي كرة القدم كل شيء ممكن أن يتغير في لحظة، لذلك تركيزنا الآن بالكامل على لقاء التعاون. العمل مستمر وما زال الطريق أمامنا".

واستطرد قائلا "لقاء التعاون يُعد من أصعب لحظات الموسم، لأنه يأتي مباشرة بعد تحقيق لقب كبير. في مثل هذه اللحظات، التحدي الحقيقي ليس في المنافس فقط، بل في المحافظة على التركيز والروح العالية".

وختم "يجب أن نتحلى بالواقعية حيث حققنا لقب بغاية الأهمية بالنسبة لتاريخ وإرث النادي الأهلي وهو أكبر إنجاز طمحنا إليه خلال العام الحالي وسنحاول أن نعود لمباريات الدوري بالمستوى ذاته".