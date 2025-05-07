باريس : جدد باريس سان جرمان الفرنسي فوزه على ضيفه أرسنال الإنكليزي عندما تغلب عليه 2 1 الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي في ميونيخ.

وتقدم سان جرمان بهدفي الإسباني فابيان رويس (27) والمغربي أشرف حكيمي (72) وأهدر له البرتغالي فيتينيا ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى أرسنال بهدف بوكايو ساكا (76).

وكان سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع تواليا فاز 1 0 ذهابا على ملعب الإمارات في لندن.

وبعدما فكّ عقدة أرسنال في المباراة الماضية في لندن بعد خمس مواجهات سابقة انتهت اثنتان منها بالخسارة وثلاث بالتعادل، جدّد سان جرمان فوزه على الـ"غانرز" وحقق انتصاره الثاني عليه، والأول في ملعب "حديقة الأمراء" بعد تعادلين في 1994 و2016.

وأضاف النادي الباريسي أرسنال إلى قائمة ضحاياه الإنكليز في المسابقة الأوروبية الأعرق هذا الموسم، بعدما فاز على مانشستر سيتي في دور المجموعة الموحدة، وأقصى ليفربول وأستون فيلا في طريقه إلى نصف النهائي.

وسقط أرسنال أمام خصم فرنسي في بلاده للمباراة الثالثة تواليا، بعد مواجهتي رين في 2019 ولنس في 2023، بعدما تفادى الخسارة في المباريات الـ13 السابقة على الأراضي الفرنسية.

ودخل المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي المباراة من دون هدافه الدولي عثمان ديمبيليه في التشكيلة الأساسية، على الرغم من إعلان "جاهزيته" بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء الذهاب.

ومع إشراك برادلي باركولا بدلا من ديمبيليه، أبقى إنريكي على اللاعبين العشرة الأساسيين الآخرين الذين حققوا الانتصار في ملعب الإمارات.

في المقابل، عاد الغاني توماس بارتي إلى خط وسط أرسنال بعد غيابه عن اللقاء السابق بسبب الإيقاف، فيما أشرك مدربه الإسباني ميكل أرتيتا مواطنه ميكل ميرينو في الوسط أيضا على حساب البلجيكي لياندرو تروسار.

وافتتح سان جرمان التسجيل من ركلة حرة جانبية انبرى لها فيتينيا داخل المنطقة فأبعدها بارتي برعونة برأسه فوصلت إلى رويس عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه وراوغ المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي وسددها قوية ارتطمت بجسم المدافع وليام صليبا وسكنت الزاوية اليسرى للحارس الاسباني دافيد رايا (27).

وهذا الهدف الأول للدولي رويس ضمن دوري الأبطال في مباراته الـ46.

وردّ الفريق الباريسي بسرعة عبر حكيمي لكن تسديدته لم تكن قوية بالنسبة إلى رايا (63)، إلا أن المفاجأة كانت بالعودة بعد دقيقتين إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" الذي أشار إلى وجود لمسة يد على مايلز لويس سكيلي بعد تسديدة لحكيمي.

لكن فيتينيا أهدر فرصة إنهاء المباراة بتسديدة ضعيفة إلى يمين رايا الذي ارتمى على الجهة عينها وأبعد الكرة الى ركنية (69).

وبعد دقيقتين على دخوله، تبادل ديمبيليه الكرة مع حكيمي داخل المنطقة فأنهى الأخير الأمور بنفسه بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية بيمناه على يسار رايا (72).

وأعاد ساكا بعض الأمل إلى أرسنال حينما استغل كرة عرضية للبديل تروسار ارتطمت بالمدافع الاكوادوري وليان باتشو فتهيأت أمام الجناح الدولي الانكليزي الذي تابعها داخل الشباك (76).