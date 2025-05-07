إيلاف من القاهرة: أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين المدير الفني السابق لفريق سيراميكا لكرة القدم، أيمن الرمادي، لتولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال الزمالك عبر حسابه في منصة "X": "الكابتن أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم".

كما أعلن النادي موافقته على قبول اعتذار الكابتن عبد الواحد السيد عن منصبه مديرا للكرة، ووجه له الشكر على كل ما قدمه للنادي، وتمنى له التوفيق دائما.

وكشف نادي الزمالك عن الجهاز الفني الجديد بالكامل للفريق، والذي ضم كلا من:

أيمن الرمادي - مدير فني

وائل القباني - مدير كرة

أيمن عبد العزيز - مدرب عام

أحمد سمير - مساعد مدرب

حازم إمام - مساعد مدرب

عماد المندوه - مدرب حراس مرمى

ماريو تومليانوفيتش - مدرب الأحمال

محمد علاء - محلل أداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.



