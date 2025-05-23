برازيليا : عاد النجم البرازيلي نيمار إلى الملاعب بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة، من دون أن يجنب فريقه سانتوس الخروج من الدور الثالث لمسابقة كأس البرازيل لكرة القدم على يد فريق من الدرجة الثانية.

وتأتي عودة النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي قبل أيام معدودة على إعلان الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلته الأولى كمدرب لمنتخب البرازيل.

ودخل ابن الـ33 عاما اللقاء ضد ريغاتاس في الدقيقة 66 ومنح الحيوية لفريقه، لكن من دون أن يمكنه من الوصول إلى الشباك، لينتهي إياب الدور الثالث من دون أهداف، بعدما تعادلا ذهابا على أرض سانتوس 1 1، فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الدرجة الثانية.

وسجل نيمار ركلته الترجيحية لكن ذلك لم يكن كافيا في أول ظهور له على الملعب منذ 16 نيسان/أبريل والإصابة التي تعرض لها في فخذه خلال مباراة في الدوري المحلي ضد أتلتيكو مينيرو.

وقال بعد اللقاء "أعلم أن الوضع (الفريق) مختلف في الملعب حين أكون متواجدا... أعلم أني قادر على مساعدة زملائي في الفريق".

وتعرض نيمار قبلها لإصابة في فخذه الأيسر في الثاني من آذار/مارس الماضي خلال مباراة ربع نهائي بطولة ولاية ساو باولو أمام براغانتينو، فأبعدته عن نصف النهائي وتشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كولومبيا والأرجنتين.

عاد نيمار إلى فريق بداياته الكروية في شباط/فبراير وشارك معه في تسع مباريات فقط خلال ثلاثة أشهر، مسجلا ثلاثة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة.

قرر العودة إلى بلاده بعد تجربة سعودية مخيبة جدا مع الهلال الذي لم يشارك معه سوى في سبع مباريات خلال 17 شهرا بسبب إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.

وهناك احتمال أن يستدعى الهداف التاريخي لبلاده (79 هدفا) الإثنين من قبل أنشيلوتي الذي سيعلن تشكيلته الأولى كمدرب لأبطال العالم خمس مرات من أجل مباراتي الإكوادور والباراغواي في 5 و10 حزيران/يونيو ضمن تصفيات مونديال 2026.

وبعد 14 جولة على بداية تصفيات أميركا الجنوبية، تحتل البرازيل المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات العالمية بفارق 6 نقاط عن المركز السابع الذي يخوض صاحبه (منتخب فنزويلا حاليا) الملحق الدولي.

وحُسِمت أولى بطاقات المجموعة الموحدة لصالح الأرجنتين، حاملة اللقب العالمي، فيما تتقدم الإكوادور الثانية على البرازيل بفارق نقطتين فقط قبل أربع جولات على النهاية.

ولن يكون أمام أنشيلوتي متسعا من الوقت، إذ يبدأ ابن الـ65 عاما مهمته رسميا الإثنين، أي بعد يومين على مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في ختام الدوري الإسباني.

سيصبح الرجل الذي قاد ريال مدريد إلى 15 لقبا خلال فترتيه مع النادي الملكي، بينها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، أول مدرب أجنبي للبرازيل والرابع الذي يتولى مهمة قيادة "سيليساو" في غضون ثلاثة أعوام، ما يظهر حجم التخبط الذي يعيشه أبطال العالم خمس مرات.

المهمة الأولى تنتظره عند المنعطف، وهي الاعلان عن تشكيلته لمباراتي الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من التصفيات ضد الإكوادور والباراغواي.