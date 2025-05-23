مونتي كارلو (موناكو) : أقرّ السائق البريطاني لويس هاميلتون أن الوقت يداهم فريقه فيراري هذا الموسم، لكنه يأمل في أن يتمكن من المضي قدما في سباق جائزة موناكو الكبرى بعد احتلاله المركز الرابع في سباق إيميليا رومانيا الإيطالي الأسبوع الماضي.

بعد انتقاله من مرسيدس الذي توّج معه بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد 6 مرات من ألقابه العالمية السبعة إلى فيراري، واجه "السير" هاميلتون انتقادات وضغوطات غير مسبوقة في حين لا يزال يلهث للصعود إلى منصة التتويج للمرة الاولى باللون الأحمر بعد 7 جولات.

ويواجه هاميلتون (40 عاما) واقع أن الحظيرة الإيطالية قد تتخلى قريبا عن تطوير سيارة هذا العام لتحويل تركيزها إلى سيارة العام المقبل مع دخول القوانين الجديدة المتعلقة بوحدة الطاقة (المحرك) حيز التنفيذ.

بعد أداء واعد خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا الأحد الماضي حيث نجح في التقدم على زميله شارل لوكلير من موناكو لأول هذا العام، يأمل هاميلتون في أن تعيد التحديثات التي تم ادخالها الحياة إلى السيارة الحمراء خلال التجارب التأهيلية في شوارع الإمارة.

قال عن تطوير سيارة هذا العام "الوقت تأخر والوقت ينفد منا".

وأضاف صاحب الـ 40 عاما "لكن بالنسبة لي، إنها سنة تأسيسية، حيث أتعرف على الفريق وأساعد في إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق نجاح طويل الأمد".

وتابع "نحتاج إلى سيارة أسرع، ولديّ كل الثقة والإيمان بقدرتنا على تحقيق ذلك".

ويحتل هاميلتون المركز السادس في ترتيب السائقين برصيد 53 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن لوكلير و111 عن سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري المتصدر أمام زميله البريطاني لاندو نوريس والهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول).

وبخلاف هاميلتون، بدا لوكلير متشائما بشأن تكرار انتصاره العاطفي مع فيراري العام الماضي في موناكو. أصبح حينها أول فائز من الامارة في العصر الحديث حين اجتاز خط النهاية في المركز الاول أمام عائلته وأصدقائه.

قال ابن الـ 27 عاما "إذا أردتم إجابة صادقة (عن فرصي)، فهي ضئيلة. لأن سيارتنا، للأسف، لم تكن قوية بشكل خاص عند المنعطفات البطيئة، ولا توجد سوى منعطفات بطيئة هنا في موناكو".

وأردف "نظريا، لا يبدو المسار واعدا لنا، لكن موناكو فريدة ومختلفة للغاية لدرجة أننا قد نحقق مفاجأة سارة بمجرد أن نبدأ غدا، وهو ما آمل في أن يحدث!".