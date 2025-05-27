كوالالمبور : رأى المدرب البرتغالي روبن أموريم أن الفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قد يصب في صالح فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي ومخطط إعادة البناء بعد الموسم المحلي الكارثي.

وتحدث أموريم لوسائل الإعلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور عشية مباراة ودية ضد فريق من النجوم، بعد ثلاثة أيام من إنهاء أسوأ موسم ليونايتد في الدوري المحلي منذ 1974 بعدما أنهاه في المركز الخامس عشر.

وكان يونايتد أمام فرصة التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز بلقب "يوروبا ليغ"، لكنه خسر الأربعاء في النهائي أمام منافسه المحلي توتنهام 0 1، ليخرج من الموسم خالي الوفاض.

وقال أموريم الذي استلم مهمة الاشراف على يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا للهولندي إريك تن هاغ من دون أن يحرز أي تقدم ملموس في مستوى ونتائج الفريق، "يمكن القول إن عدم تأهلنا لدوري أبطال أوروبا قد يُمثل افضلية لنا من أجل تحسين أدائنا، الاستعداد للمباريات بشكل أفضل، بناء النواة التي نحن بحاجة إليها للمستقبل".

وأضاف أموريم "بالتالي، أعتقد أنه من الجيد لنا استغلال عدم خوض مباريات أوروبية".

وبسبب ضيق الوقت والشح المالي، قد لا يتمكن أموريم من تعزيز صفوف فريقه الصيف المقبل بالشكل الذي يُمَكِنه إعادة "الشياطين الحمر" إلى المكانة التي كانوا عليها ومحاولة الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2013 حين توج به في موسمه الأخير مع مدربه الأسطوري الاسكتلندي اليكس فيرغوسون.

لكن بالنسبة له "الهدف الآن هو الفوز بالمباراة الأولى. لدينا الكثير لنفعله خلال هذا الصيف. علينا إعداد الفريق. عندما تكون مانشستر يونايتد، يتوقع الناس منا أن نكون في القمة. لكن علينا أن نفهم السياق. لا أريد أن يفكر الفريق بهدف كبير، بل بهدف صغير، الفوز في المباراة الأولى ثم الثانية".

يأمل يونايتد أن تؤمن له المباراتان الوديتان الأربعاء في ماليزيا وضد هونغ كونغ الجمعة الإيرادات التي يمكن أن تساعد الميزانية، وسط حديث من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أن الرحلة إلى أقصى الشرق ستدر قرابة 10 ملايين دولار.

وأكد لاعب الوسط مايسون ماونت سعادته بالوصول إلى كوالالمبور الحارة، على الرغم من مغادرته والفريق لإنكلترا بعد ساعات قليلة من الفوز على أستون فيلا 2 0 الأحد في المرحلة الختامية من الدوري الممتاز.