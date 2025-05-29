طوكيو : تعرض الدراج الإيطالي لوكا ماريني الذي يخوض سباقات فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية، لإصابات خطيرة، بينها انخماص الرئة، وذلك بعد سقوط عنيف أثناء تجارب خاصة بسباق التحمل في اليابان.

وأفاد فريقه في موتو جي بي "هوندا إتش آر سي" بأن ماريني نُقل إلى المستشفى بعد حادث تصادم على حلبة سوزوكا الأربعاء، لكن حالته مستقرة وسيبقى تحت المراقبة في اليابان حتى يصبح قادرا على السفر.

نشر الدراج البالغ 27 عاما صورة له على إنستغرام وهو يرقد على سرير في المستشفى، مرفقا إياها بالإيطالية: "شكرا للجميع على الدعم! سأوافيكم بالجديد".

كان ماريني الذي أنهى جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي الأحد على حلبة سيلفرستون في المركز الخامس عشر، يجري اختبارا في سوزوكا لسباق التحمل 8 ساعات.

ويُقام سباق التحمل السنوي، أحد أكبر سباقات الدراجات النارية في اليابان، على حلبة سوزوكا المملوكة من شركة هوندا والتي تستضيف أيضا سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

وأكمل ماريني اليوم الأول من دون أي حوادث، لكنه تعرض لحادث قوي في اليوم الثاني، ما أدى إلى خلع في الورك وتلف في أربطة الركبة وكسور في عظمة القص والترقوة، وانخماص في الرئة اليمنى.

وقال فريقه إنه "سنكون خلف ماريني بشكل كامل في رحلة تعافيه".