باريس : هبط رينس إلى الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم بعد خسارته أمام متز 1 3 الخميس على ملعب أوغوست ديلون في إياب ملحق الهبوط والصعود، ليؤمن الأخير عودته إلى "ليغ 1" بعد موسم واحد على سقوطه.

وكان الفريقان تعادلا 1 1 الأسبوع الماضي على ملعب سانت سامفوريان في ذهاب الملحق.

وأنهى رينس الموسم في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة لكنه هبط لأول مرة منذ صعوده عام 2018، في حين لحق متز الذي هبط الموسم الماضي بعد خسارته في الملحق أمام سانت إتيان، بالصاعدين لوريان وباريس إف سي.

وافتتح المالي أنج تيا التسجيل لرينس بعدما تبادل الكرة مع الياباني جونيا إيتو الذي لعب تمريرة بينية وصلت إلى زميله فتابعها في المرمى (57).

وعادل ماتيو أودول النتيجة بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة أكثر من لاعب (78).