نيويورك : أبقى نيويورك نيكس على آماله ببلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 111 94 في المباراة الخامسة الخميس، مقلصا النتيجة إلى 3 2 ضمن سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

ووجد نيكس ظهره للحائط بخسارته المباراة الرابعة 121 130 الثلاثاء في إنديانا ليتأخر 1 3، حيث لم يعد يملك ترف ارتكاب أي دعسة ناقصة ضمن سعيه لبلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1999.

وبات يتوجب على نيكس الفوز في إنديانابوليس السبت في حال أراد فرض مباراة سابعة حاسمة على ملعبه ماديسون سكوير غاردن الإثنين.

وفي حال نجح في بلوغ النهائي، فسيدوّن نيكس اسمه كأحد 13 فريقا تمكن من حسم السلسلة لصالحه بعدما تخلف 1 3 في تاريخ الدوري، علما أن المرة الاخيرة التي تحقق مثل هذا الانجاز كانت في عام 2020.

كما منح لاعبو نيكس لجماهيرهم بصيص أمل بعدما تعرضوا لخمس هزائم في ملعبهم منذ بداية الأدوار الإقصائية، منها الخسارتان أمام بايسرز في المباراتين الاولى (135 138 بعد التمديد) والثانية 109 114 ضمن هذه السلسلة.

استمتعت جماهير ماديسون سكوير غاردن بعزيمة لاعبي نيكس الذين برهنوا عن رغبة قوية في خوض مباراة سابعة فاصلة، فهتفت "نيويورك في سبعة"، في حين تألق جايلن برونسون منهيا اللقاء برصيد 35 نقطة، منها 14 في الربع الأول، وأضاف إليها 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وحظي صانع الألعاب بمساندة من الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز الذي سجل 24 نقطة، إلى 13 متابعة عاكسا القوة الدفاعية لفريقه. وأضاف ميكال بريدجز وجوث هارت 12 نقطة لكل منهما والبريطاني النيجيري أوغوا أنونوبي 11.

وأحكم نيكس قبضته على المباراة منذ البداية من دون أن يمنح الفرصة لضيفه بالتقدم عليه، في حين بدا أن بايسرز بعدما فرض قوته وسرعته منذ بداية السلسلة، متذبذبا وعكس تخبطه نجمه تايريز هاليبورتون الذي اكتفى بـ 8 نقاط فقط، أضاف إليها 6 تمريرات حاسمة.