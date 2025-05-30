ميلانو (إيطاليا) : سيعود المدرب ماسيميليانو أليغري إلى تدريب ميلان الإيطالي بعد رحيله عنه قبل 11 عاما، خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو المقال من منصبه بعقد لمدة سنتين مع امكانية البقاء لموسم ثالث، كما أعلن النادي اللومباردي الجمعة.

وقال ميلان في بيان "يُسعد ميلان الإعلان عن تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا للفريق الأول". وقدرت الصحف المحلية راتب اليغري بـ5 ملايين يورو سنويا.

ولم يشرف أليغري على أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس في أيار/مايو 2024. وهي المرة الثانية يتولى فيها أليغري تدريب ميلان بعد الفترة بين 2010 و2014.

وأقيل اليغري من منصبه مدربا ليوفنتوس رغم إحراز فريقه كأس ايطاليا الموسم الماضي، وذلك لقيامه بشتم حكام النهائي وأحد مسؤولي يوفنتوس ورئيس تحرير احدى الصحف الإيطالية.

ويأمل أليغري في اطلاق مسيرته مجددا بعد أن توقفت بطريقة غير عادلة بحسب قوله، بسبب غضبه الشديد اثر نهائي الكأس الموسم الماضي.

ويجسد اليغري المدرب الايطالي الذي يعتمد على الانضباط الجماعي والتكتيكات الصلبة، ونادرا ما تكون الفرق التي يشرف عليها غير استعراضية لكنها فعالة.

وأنهى ميلان الدوري الايطالي متخلفا بفارق 19 نقطة عن نابولي البطل وسيغيب عن المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 2020. وغالبا ما تحدثت الصحف الايطالية عن اختلاف في وجهات النظر بين مالك النادي ورئيسه الأميركي جيري كاردينالي ومستشاره السويدي زلاتان ابراهيموفيتش حيث احتاج الثنائي الى ستة اشهر لتعيين مدير رياضي جديد هو الالباني ايغلي تاري وذلك في مطلع الاسبوع الحالي.

وتنتظر أليغري مهمة صعبة لا سيما أن بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم الجناح البرتغالي رافايل لياو والظهير الأيسر الفرنسي تيو هرنانديز ومواطنه الحارس مايك مانيان يرغبون في الرحيل بعد موسم واجهوا فيه انتقادات قاسية.

وكان أليغري (57 عاما) قاد في فترته الأولى ميلان إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي في موسمه الأول عام 2011 بوجود لاعبين أمثال ابراهيموفيتش والبرازيلي روبينيو وجينارو غاتوزو، ثم احتل الوصافة في الثاني ثم ثالثا في موسمه الثالث، قبل أن يقال في كانون الثاني/يناير 2014 عندما كان فريقه يحتل المركز الرابع عشر.

حقبة ذهبية

عاش أليغري حقبته الذهبية على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس حيث قاده إلى اللقب المحلي خمس مرات من 2015 الى 2019 وكأس إيطاليا 5 مرات أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2024، بالاضافة الى قيادته "السيدة العجوز" الى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما امام برشلونة الإسباني عام 2015، وريال مدريد الإسباني أيضا في 2017.