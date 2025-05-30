مانشستر (المملكة المتحدة) : وعد رئيس نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الإماراتي خلدون المبارك بمواصلة عملية تجديد تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بوتيرة سريعة في الأسابيع التي تسبق مونديال الأندية.

بعد فوزه بأربعة ألقاب تواليا في الدوري، في إنجاز غير مسبوق، عانى سيتي هذا الموسم على مستوى النتائج مقارنة بالمعايير التي وضعها غوارديولا، ليخرج خالي الوفاض من دون أي لقب للمرة الأولى منذ موسم 2016 2017.

وأنهى سيتي دوري برميرليغ في المركز الثالث منقذا موسمه بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولكن بفارق كبير عن ليفربول الفائز باللقب، كما لم يفز هذا الموسم سوى في ثلاث مباريات من أصل 10 في المسابقة القارية الأم التي خرج منها من الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، وخسر نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 0 1.

أقرّ خلدون المبارك أن النادي لم يكن "شرسا" بما يكفي في سوق الانتقالات العام الماضي لتجديد صفوفه.

ردّ سيتي في كانون الثاني/يناير بالتعاقد مع كل من المصري عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، البرازيلي فيتور ريس والإسباني نيكو غونساليس بتكلفة إجمالية تجاوزت 232 مليون دولار.

ومن المتوقع انضمام المزيد من اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة في 14 حزيران/يونيو، على الرغم من دعوة غوارديولا للعمل بتشكيلة أصغر حجما في الموسم المقبل.

قال خلدون المبارك في مقابلته السنوية بعد نهاية الموسم "كان علينا أن نتحرك في كانون الثاني/يناير".

وأضاف "انضم أربعة لاعبين في كانون الثاني/يناير، وهذا يعطي فكرة عما ينتظرنا هذا الصيف لأننا سنواصل مسيرتنا".

وتابع "لقد حددنا بوضوح من نريد التعاقد معهم، وفي أي مراكز، ولدينا خيارنا الأول والثاني الواضحان".

وأردف "سنواصل عملنا، وسيكون ذلك واضحا وسريعا للغاية. وهدفنا هو الاستعداد بتشكيلة جديدة لكأس العالم للأندية".

من بين الأسماء المرشحة للانتقال إلى ملعب الاتحاد كل من مورغان غيبس وايت لاعب نوتنغهام فوريست، الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي صانع ألعاب ليون والهولندي تيجاني رايندرس لاعب وسط ميلان الإيطالي.

وكان غوارديولا قد مدد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقده مع النادي حتى عام 2027 خلال أسوأ فترات معاناة سيتي.

عبّر خلدون المبارك عن ثقته من أن سيتي الذي هيمن على كرة القدم الإنكليزية على مدار العقد الماضي سيعود إلى الصدارة سريعا.