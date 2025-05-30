ميلانو (إيطاليا) : تعاقد ميلان الإيطالي مرة جديدة مع المدرب ماسيميليانو أليغري بعد إقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، كما أعلن النادي اللومباردي الجمعة.

وقال ميلان في بيان "يُسعد ميلان الإعلان عن تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا للفريق الأول".

ولم يشرف أليغري على أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس في أيار/مايو 2024. وهي المرة الثانية يتولى فيها أليغري تدريب ميلان بعد الفترة بين 2010 و2014.

وأقيل اليغري من منصبه مدربا ليوفنتوس رغم إحراز فريقه كأس ايطاليا الموسم الماضي، وذلك لقيامه بشتم حكام النهائي وأحد مسؤولي يوفنتوس ورئيس تحرير احدى الصحف الإيطالية.

وكان أليغري (57 عاما) قاد في فترته الأولى ميلان إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي في موسمه الأول عام 2011 ثم احتل الوصافة في الثاني ثم ثالثا في موسمه الثالث، قبل أن يقال في كانون الثاني/يناير 2014 عندما كان فريقه يحتل المركز الرابع عشر.

عاش أليغري حقبته الذهبية على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس حيث قاده إلى اللقب المحلي خمس مرات من 2015 الى 2019 وكأس إيطاليا 5 مرات أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2024، بالاضافة الى قيادته "السيدة العجوز" الى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما امام برشلونة الإسباني عام 2015، وريال مدريد الإسباني أيضا في 2017.