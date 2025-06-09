لندن : يضع توتنهام الانكليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك نصب عينيه لخلافة الاسترالي أنج بوستيكوغلو المقال من مهامه الفنية رغم التتويج القاري، وفقا لما أفادت تقارير صحافية الاثنين.

وأقيل بوستيكوغلو من منصبه الاسبوع الماضي بعد موسمين على رأس الفريق اللندني، على الرغم من إنهائه 17 عاما من الانتظار للفوز بالالقاب بعد إحراز "يوروبا ليغ" الشهر الماضي، فدفع ثمن الموسم الكارثي في "بريميرليغ" حيث احتل توتنهام المركز السابع عشر بعد خسارته 22 من أصل 38 مباراة.

بدوره، قاد فرانك (51 عاما) الذي تعاقد مع برنتفورد عام 2018، الفريق للعودة الى مصاف الدوري الممتاز في عام 2021 بعد غياب دام 74 عاما ثم وضعه على خارطة المنافسة المحلية.

ويتوجب على توتنهام في حال أراد إتمام صفقة المدرب الدنماركي الذي ينتهي عقده مع برنتفورد في عام 2027 دفع تعويض للنادي مقداره 14 مليون دولار أميركي.

وأفادت شبكة "بي بي سي" أن نادي شمال لندن ينوي تقديم عرض رسمي خلال الايام القليلة المقبلة.

ويشارك توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل فوزه بالمسابقة القارية الرديفة على حساب مواطنه مانشستر يونايتد 1 0 في النهائي في بلباو الإسبانية.

بدأ فرانك مسيرته التدريبية ضمن جهاز الناشئين للمنتخب الدنماركي، قبل أن يتولى الإشراف على بروندباي الدنماركي لثلاث سنوات، لينتقل الى إنكلترا من بوابة برنتفورد.

انضم في البداية الى برنتفورد كمساعد مدرب قبل أن يعيّن خلفا لدين سميث عندما غادر الاخير الى أستون فيلا.

وبعد خسارته في نهائي الملحق ضمن المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في عام 2020، تمكن برنتفورد من الصعود عبر الملحق ايضا في العام التالي. قاده لتحقيق نتائج جيدة في "بريميرليغ" عبر احتلال منتصف الترتيب في المواسم الاربعة الاخيرة رغم سياسة بيع أفضل اللاعبين.

كما من المتوقع أن يغادر الجناح الكاميروني براين مبومو الذي سجل 20 هدفا في الدوري الموسم الماضي صفوف برنتفورد وسط اهتمام كبير أبداه يونايتد تجاه ابن الـ 25 عاما.