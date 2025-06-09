بروكسل (بلجيكا) : أخمد صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين ريمونتادا ويلز ومنح بلاده فوزا قاتلا هو الاول له في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2026 بنتيجة 4 3 الإثنين في مباراة جنونية ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، وقدّم خدمة لمقدونيا الشمالية التي انتزعت الصدارة بفوزها الصعب على مضيفتها كازاخستان 1 0.

على ملعب الملك بودوان في بروكسل، فرّطت بلجيكا بتقدمها بثلاثية تناوب على تسجيلها في الشوط الاول روميلو لوكاكو (16) ويوري تيليمانس (19) وجيريمي دوكو (27)، لتقلب ويلز الطاولة على اصحاب الارض بأهداف هاري ويلسون (45+7) وسوربا توماس (51) وبرينان جونسون (69).

إلّا أن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الانكليزي السابق أخمد ريمونتادا ويلز بتسجيله هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 88.

وتقدمت بلجيكا للمركز الثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين بعدما كانت سقطت في فخ التعادل أمام مقدونيا الشمالية 1 1 في مستهل مبارياتها في التصفيات، متأخرة عنها بفارق 4 نقاط، فيما تجمد رصيد ويلز عند 7 في المركز الثاني. وتتذيل ليشتنشتاين التي غابت عن هذه الجولة الترتيب من دون أي نقطة.

وغاب المنتخب البلجيكي بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا عن الجولتين الاولى والثانية من التصفيات بعد خوضه مباراة فاصلة في دوري الأمم الأوروبية ضد أوكرانيا في آذار/مارس (خسر 1 3 ذهابا وفاز 3 0 إيابا).

أجرى المدرب غارسيا ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي واجهت مقدونيا الشمالية، فزج بكل من القائد يوري تيليمانس، أمادو أونانا ولياندرو تروسار بدلا من نيكولاس راسكين وهانز فاناكين وأليكسيس سايلامايكيرس.

وافتتح "الشياطين الحمر" التسجيل من علامة الجزاء بعدما لمس برينان جونسون صاحب هدف الفوز لتوتنهام في مرمى مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بيده اليسرى تسديدة يسارية من دي بروين داخل المنطقة المحرمة، أكدها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ونفذها بنجاح المهاجم لوكاكو (15).

وتلقت بلجيكا ضربة معنوية بعد دقيقة من هدف السبق باصابة المدافع توماس مونييه ليحل كوني دي وينتر بدلا منه.

ومرر مكسيم دي كيبر كرة عرضية تابعها تيليمانس بقدمه اليمنى تسديدة في الشباك (19).

وأضاف دوكو الثالث بعد مجهود فردي وتسديدة قوية في المرمى (27).

وقلصت ويلز النتيجة إلى هدفين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس البلجيكي ماتس سيلز على كريس ميفام اثر ركنية واكدها "في آيه آر"، نفذها هاري ويلسون بنجاح.

وواصلت ويلز تقدمها مع بداية الشوط الثاني فسجلت الهدف الثاني عبر توماس (58)، قبل أن يمرر برأسه كرة الهدف الثالث لبطل أمسية بلباو جونسون تابعها بدوره رأسية في الشباك (69).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة وبعد الغاء "في ايه آر" هدف للوكاكو في الدقيقة 81 بسبب خروج الكرة من الملعب اثناء بناء الهجمة، سجل دي بروين غير المراقب هدفا قاتلا من تسديدة على الطاير بعد تمريرة من القائد تيليمانس، هو الـ 31 بقميص "الشياطن الحمر" (88).

وانهت بلجيكا سلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة لويلز منذ تسلم المدرب كريغ بيلامي الامور الفنية.

وفي أستانا، سجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

وحافظت مقدونيا الشمالية حتى الآن على سجلها خاليا من الخسارة في التصفيات، لترفع رصيدها في الصدارة إلى 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

كما رفع منتخب مقدونيا الشمالية سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى 10، منها 7 انتصارات، تخللتها التعادل مع بلجيكا وويلز بالنتيجة ذاتها (1 1).

كرواتيا تسحق تشيكيا

وفي المجموعة الثانية عشرة، حققت كرواتيا التي غابت ايضا عن الجولتين الاوليين فوزها الثاني بعدما سحقت ضيفتها تشيكيا 5 1.

وتناوب على تسجيل أهداف كرواتيا أندري كراماريتش (42 و75) والمخضرم لوكا مودريتش (62 من ركلة جزاء) وإيفان بيريشيتش (68) وأنتي بوديمير (72 من ركلة جزاء)، في حين سجل توماش سوتشيك (58) هدفي تشيكيا.

ورفعت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، التي سحقت جبل طارق 7 0 في مستهل مبارياتها، رصيدها إلى 6 نقاط بالتساوي مع مونتينيغرو الغائبة عن هذه الجولة، وتأخرت بفارق 3 نقاط عن تشيكيا المتصدرة التي مُنيت بهزيمتها الاولى في التصفيات بعد 3 انتصارات تواليا.