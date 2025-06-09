إيلاف من الرباط: في خطوة تقنية غير مسبوقة في تاريخ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم عن اعتماد نظام التصوير الطائر "سبايدر كام" خلال مباريات"كان 2025"، المزمع تنظيمها بالمملكة.

ويجري أول اختبار عملي للتقنية الجديدة مساء الاثنين خلال المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره البنيني على أرضية ملعب فاس.

وتُعد "سبايدر كام" من أبرز تقنيات التصوير من الأعلى المعتمدة في كبرى المنافسات العالمية، بما في ذلك كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. إذ تعتمد على كاميرا محمولة بأسلاك ميكانيكية تتيح تحليقًا أفقيًا وعموديًا فوق الملعب، مما يوفّر زوايا تصوير ديناميكية ومشاهد بانورامية عالية الجودة.

ويأتي هذا التحديث في إطار استعدادات المغرب لاستضافة البطولة القارية، حيث سبق أن تم الإعلان عن تأهيل تسعة ملاعب موزعة على مدن عدة، بما في ذلك الدار البيضاء، مراكش، طنجة، وأغادير.

وتسعى المملكة، من خلال إدخال تقنيات تصوير وبث متطورة، إلى ضمان تجربة إعلامية توازي المعايير المعتمدة في التظاهرات الرياضية الكبرى.

ووفق ما أفادت به قناة "الرياضية" المغربية، فإن مباراة المغرب وبنين تعد أول مقابلة يتم فيها اعتماد النظام الجديد، في انتظار اعتماده الرسمي خلال المباريات الرسمية للبطولة.

وتُدرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز صورة المغرب كفاعل محوري في تطوير البنية التحتية الرياضية في إفريقيا، وكمركز مؤهل لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى. كما تعكس، في الوقت ذاته، تطلع القارة السمراء إلى الارتقاء بجودة الإنتاج المسموع -المرئي لمبارياتها، بما يتماشى مع تطلعات جماهيرها ويضاهي ما يُقدم في البطولات العالمية.