روما : استعاد المنتخب الايطالي توازنه بعد الخسارة الافتتاحية لمشواره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وتغلب على ضيفه المولدوفي 2 0 الإثنين في المباراة الوداعية لمدربه لوتشانو سباليتي الذي أعلن انه سيغادر منصبه، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة.

سجل جاكومو راسبادوري (40) وأندريا كامبياسو (50) هدفي ايطاليا.

وحصد المنتخب الايطالي اول ثلاث نقاط له ليصعد الى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إسرائيل (6 نقاط من 3 مباريات) و9 عن النروج المحلقة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزها على استونيا بهدف وحيد سجله نجم مانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاند (62). وتحتل استونيا المركز الرابع بثلاث نقاط ومولدوفا القاع من دون رصيد.

خاضت إيطاليا المباراة وظهرها الى الحائط بعد الخسارة المذلة امام مضيفتها النروج بثلاثية نظيفة الجمعة والتي ادت لاحقا الى اعلان المدرب سباليتي أن المباراة امام مولدوفا ستكون الاخيرة له مع الفريق.

ورغم انها تعرضت لخسارة في مستهل مشوارها في التصفيات بعد انشغالها بمباراتيها في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا (خسرت ذهابا على أرضها 1 2 وخرجت بتعادلها إيابا 3 3)، تخشى إيطاليا من تكرار سيناريو الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا.

شاركت إيطاليا للمرة الاخيرة في مونديال البرازيل 2014 عندما خرجت من دور المجموعات، لذا فإنها تتوق بشدة للمشاركة بالعرس الكروي العالمي الصيف المقبل.

وأعلن سباليتي الأحد أن المباراة أمام مولدوفا ستكون الأخيرة له في منصبه، وقال في مؤتمر صحافي "تحدثنا مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السبت وأبلغني أنه سيتم إعفائي من مهامي كمدرب للمنتخب الوطني".

وأجرى سباليتي سلسلة تغييرات على تشكيلته الاساسية، مانحا لوكا رانييري مشاركته الاولى في خط الدفاع، في حين أشرك دافيدي فراتيزي وصامويلي ريتشي في الوسط، كما زج بفيديريكو ديماركو وكامبياسو على الاجنحة وراسبادوري وماتيو ريتيغي في الهجوم.

ومن جانب المنتخب المولدوفي، قاد خط هجومه هدافه التاريخي إيون نيكولايسكو بـ 17 هدفا دوليا، الى جانب القائد المخضرم أرتور إيونيتا الذي خاض معظم مسيرته في الملاعب الايطالية.

وتعرض الاتزوري لبداية صعبة عندما هزّ نيكولايسكو شباكه من كرة رأسية، قبل أن تتدخل تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" لالغاء الهدف بداعي التسلل (11).

وحرمت العارضة بطل العالم أربع مرات من افتتاح التسجيل اثر رأسية ارتقى لها رانييري وصوبها قوية (16)، قبل أن ترسو تسديدة ريتيغي المنخفضة من داخل المنطقة بين أحضان الحارس كريستيان أفرام (31).

ونجح المنتخب الايطالي اخيرا في انتزاع التقدم بتسديدة من راسبادوري من داخل المنطقة (41).

وكاد المنتخب المولدوفي أن يرد الصاع صاعين عندما تصدى الحارس جانلويجي دوناروما لتسديدة قوية من اوليغ ريابتشوك، قبل ان يتبعها القائد إيونيتا بتسديدة رائعة مرت بجانب القائم (43).

وانقذ ديماركو "أتزوري" من هدف محقق عندما أبعد عن خط المرمى كرة لميخايل كايماكوف (45).

وضاعفت ايطاليا النتيجة بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما توغل البديل ريكاردو أورسوليني على الجهة اليمنى وعكس كرة الى داخل المنطقة، فلم يستطع فراتيزي تسديدها بشكل مناسب لترتد الى كامبياسو الذي لم يتوان عن إيداعها في المرمى من مسافة قريبة (50).

هدأ إيقاع المباراة بشكل كبير بعد الهدف الثاني، مع شح في الفرص والمبادرات الهجومية حتى الدقيقة 71 عندما أضاع فراتيزي فرصة كبيرة لتعزيز غلة فريقه عندما سدد كرة بطريقة عشوائية من مسافة قريبة.

وأنقذ أفرام ايضا الضيوف من هدف ثالث عندما ارتمى لابعاد كرة أورسوليني من زاوية ضيقة (88).