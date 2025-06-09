باريس : أعلن نادي فاسكو دي غاما البرازيلي لكرة القدم الاثنين عن توصله إلى اتفاق ودي لإنهاء عقد لاعب خط الوسط المهاجم الفرنسي ديميتري باييت.

وقّع لاعب مرسيليا السابق، البالغ 38 عاما، عقدا لمدة عامين مع النادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له في عام 2023، وكان من المفترض أن ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2025.

شارك باييت في 77 مباراة، وسجل 8 أهداف، إضافة إلى تمريره 16 كرة حاسمة بقميص فاسكو دي غاما، لكن اللاعب الفرنسي الدولي (38 مباراة دولية) لم يُحرز أي لقب خلال فترة وجوده في البرازيل.

وكتب فاسكو دي غاما في بيان "يشكر النادي اللاعب على الاحترافية والتفاني والاحترام الذي أظهره طوال فترة وجوده في النادي، ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وأضاف "شكرا لك يا باييت (بالفرنسية). هذا هو فاسكو".