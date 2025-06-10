برلين : أعلن بوروسيا دورتموند الألماني قدوم لاعب الوسط الإنكليزي جوب بيلينغهام من سندرلاند، وذلك بعد خمس سنوات من جذب شقيقه الأكبر جود، النجم الحالي لريال مدريد الإسباني.

وعقد النادي الألماني صفقة حتى 2030 مع اللاعب البالغ 19 عاما، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية والتي يستهلها دورتموند في 17 الجاري ضد فلوميننسي البرازيلي.

وأنفق رابع الدوري الألماني الذي سيخوض الموسم المقبل مسابقة دوري أبطال أوروبا، 33 مليون يورو (37 مليون دولار) زائد 5 ملايين يورو كمكافآت بحسب تقارير لضم اللاعب.

قال المدير الرياضي لدورتموند لارس ريكن "جوب لاعب يملك موهبة كبيرة، ورغم صغر سنه أثبت نضجا وذكاء لافتين. نحن مقتنعون بأنه سيندمج تماما مع فلسفتنا الداعمة للمواهب الشابة".

واستهل جوب مسيرته مع برمنغهام سيتي، على غرار شقيقه جود، بعمر السادسة عشرة، وذلك قبل الانتقال إلى سندرلاند صيف 2023.

ويحمل في جعبته 100 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي، وقد ساهم في صعود "القطط السوداء" إلى دوري الدرجة الأولى (برميرليغ).

اختير أفضل لاعب في الدوري، بعد خمس سنوات من شقيقه جود الذي قد يواجهه في كأس العالم للأندية التي تنطلق السبت المقبل في الولايات المتحدة.

وأمضى جود (21 عاما) ثلاثة مواسم مع دورتموند، قبل رحيله في 2023 إلى ريال مقابل 113 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفرماركت المتخصص، بعد أن حمل ألوان الفريق الألماني في 132 مباراة سجل خلالها 24 هدفا و25 تمريرة حاسمة.