روما : رفض المدرب المخضرم الايطالي كلاوديو رانييري الثلاثاء عرضا لتولي قيادة منتخب بلاده خلفا للوتشانو سباليتي الذي غادر منصبه غداة فوز "أتزوري" على مولدوفا في التصفيات الاوروبية لمونديال 2026.

وقال رانييري لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) "أشكر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم، ولكن بعد دراسة متأنية، قررت البقاء تحت تصرف روما بالكامل في مهامي الجديدة".

وأضاف "عائلة فريدكين (المالكة لروما) منحتني دعمها الكامل ومساندتها لأي قرار أتخذه فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، لكن هذا قراري وحدي".

وتولى رانييري في الفترة الاخيرة دور المستشار الاستراتيجي للمالكين الأميركيين لنادي العاصمة الايطالية، علما انه سبق له أن أشرف على العديد من الأندية الكبيرة على غرار كل من إنتر ويوفنتوس الايطاليين وأتلتيكو مدريد الاسباني وتشلسي وليستر سيتي الانكليزيين الذي توّج معه بلقب الدوري في 2016، وموناكو الفرنسي.

وكان رانييري العائد من التقاعد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لإنقاذ روما الذي كان يمر في فترة صعبة، المرشح الأبرز لدى الاتحاد الإيطالي لخلافة سباليتي، بعدما أعلن الأخير أنه خاض مباراته الاخيرة كمدرب للاتزوري أمام مولدوفا (2 0) الإثنين عقب الخسارة المريرة في مستهل مشوارها بمواجهة النروج بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الماضية.

ووضعت الخسارة آمال بطل العالم أربع مرات في التأهل المباشر الى النهائيات في مهب الريح حيث يتصدر المنتخب النروجي المجموعة بـ 12 نقطة وبفارق 9 نقاط عن إيطاليا التي تملك مباراتين مؤجلتين.

يتأهل متصدرو المجموعات مباشرة الى مونديال 2026 في حين يتعيّن على أصحاب المركز الثاني خوض ملحق فاصل شكّل لعنة على الايطاليين قبل نهائيات 2018 و2022.