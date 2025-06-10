روما : سيبقى الكرواتي إيغور تودور مدربا لنادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، بعدما كان قد أشرف عليه منذ آذار/مارس بدلا من تياغو موتا، وفقا لما أعلن الثلاثاء الفرنسي داميان كومولي المدير العام الجديد لفريق "السيدة العجوز".

وقال كومولي في أول مؤتمر صحافي له كمدير ليوفنتوس "سيكون إيغور مدربنا في كأس العالم للأندية وفي الموسم المقبل، وأتمنى أن يستمر بعد ذلك".

عُيّن تودور (47 عاما) مدربا ليوفنتوس، النادي الذي قضى فيه معظم مسيرته كلاعب، في نهاية آذار/مارس خلفا لموتا الذي أقيل من منصبه بعد خروجه من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.

باشراف تودور، فاز يوفنتوس بخمس من آخر تسع مباريات خاضها في الدوري الإيطالي، وتعادل في ثلاث وتعرض لهزيمة يتيمة.

نجح المدرب الكرواتي الذي تسلّم زمام الامور الفنية في مرسيليا الفرنسي ولاتسيو، في تحقيق الهدف الذي حددته له إدارته وهو احتلال المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية الأم في الموسم المقبل.

ولم يكن تودور الخيار الأول لنادي مدينة تورينو إذ حاول استقطاب أنتونيو كونتي، أحد لاعبيه السابقين، والذي قاد نابولي للفوز بلقب "سيري أ" في الموسم المنصرم.

أبدى كونتي، الذي سبق له تدريب يوفنتوس بين عامي 2011 و2014، اهتمامه في البداية، لكنه قرر البقاء مع النادي الجنوبي.

وفي معرض شرحه لاختيار تودور، أقرّ كومولي (52 عاما) الرئيس السابق لنادي تولوز، بأنه "معجبٌ للغاية" بأداء الكرواتي خلال فترة تدريبه مرسيليا في موسم 2022 2023.

وذكّر قائلا "بعد مباراة تولوز ضد مرسيليا، قلت له إن قلّة من المدربين في فرنسا بامكانهم غرس هذا المستوى وهذه القوة والقوة الذهنية والبدنية في فريق... ما فعله في مرسيليا كان استثنائيا".

ثم أكد كومولي أن النادي "سيبذل قصارى جهده للفوز بالألقاب" مستقبلا، إذ يعود تاريخ آخر فوز لنادي "السيدة العجوز" بالدوري إلى عام 2020، حين حق لقبه الـ 36 في تاريخه.