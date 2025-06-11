أثار مدرب نادي مانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد كلمة ألقاها في جامعة مانشستر أثناء منحه درجة الدكتوراه الفخرية، علّق خلالها على الحرب في قطاع غزة.

وخصّص المدرب الإسباني جزءاً من كلمته للحديث عن الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصف ما يحدث بأنه "مؤلم جداً"، وقال: "إنه يؤلم كلّ جسدي".

وانتشر المقطع الذي تحدث فيه غوارديولا عن غزة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثيراً تعليقات متباينة.

وقال أيضاً إنه "مضطرب للغاية" مما يحدث في أوكرانيا والسودان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها غوارديولا الأحداث في غزة بشكل مباشر.

وسبق لمدرب ولاعب برشلونة السابق أن علّق بشكل عام على الأوضاع العالمية، حين قال في مايو/أيار من العام الماضي، خلال مؤتمر صحافي رداً على أحد المراسلين: "أنظر من حولك، العالم مليء بالظلم، ونحن نجلس هنا لا نفعل شيئاً".

لا يخفي بيب في العادة مواقفه السياسية. سبق وأن شارك في المظاهرات التي دعمت المطالبات باستقلال إقليم كاتالونيا (موطنه الأول) بالانفصال عن إسبانيا.

وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2018 غرامة بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني، بعد ارتدائه شارة صفراء للتضامن مع المساجين السياسيين في كاتالونيا، وذلك بعد تحذيره عند قيامه بذلك في المرة الأولى.

وكانت ابنته ماريا قد لفتت الانتباه بدءاّ من منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024 عبر تدويناتها ومشاركتها لمنشورات تدعم غزة وتدين الحرب.

ماذا قال غوارديولا؟

خلال تكريمه أمس في جامعة مانشستر بمنحه دكتوراه فخرية تقديراً لإنجازاته التي قدمها للمدينة—18 لقباً في تسع سنوات—قال بيب غوارديولا:

"دعوني أوضح الأمر: ليس الأمر متعلقاً بالإيديولوجيا، ولا بالصواب أو الخطأ. الأمر ببساطة يتعلق بحب الحياة والاهتمام بالآخرين".

وأضاف: "قد نعتقد أنه عندما نرى أطفالاً في الرابعة من العمر يُقتلون بسبب القصف، أو يرقدون في المستشفى لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعابهم، أن ذلك لا يعنينا".

ثم تابع قائلاً: "قد نختار أن نغض الطرف، ونقول إن الأمر ليس شأننا. لكن احذروا، في المرة القادمة قد يصل الأمر إلينا، وسيكون الأطفال في الرابعة والخامسة، أطفالنا".

Getty Images عام 2018 غرّم الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيب غوارديولا بسبب تعبيره عن موقف سياسي على أرض الملعب

وأضاف: "أنا آسف، لكن عندما أرى أطفالي ماريا، وماريوس، وفالنتينا، عندما أراهم كل صباح منذ أن بدأ هذا الكابوس الذي يعيشه أطفال غزة، أشعر بخوفٍ شديد".

وقال غوارديولا: "ربما يبدو ما يحدث بعيداً جداً عما نعيشه هنا، وقد تتساءلون: ما الذي يمكننا فعله؟"

ثم روى قصة عن غابة تشتعل فيها النيران، وعصفور صغير يواصل الطيران ذهاباً وإياباً، حاملاً الماء بمنقاره الصغير، فقط لأنه يؤمن بواجبه في المساهمة، مهما كان حجمه.

وختم بيب قصته قائلاً: "قوة الإنسان لا تُقاس بحجمه، بل بخياراته، وبحضوره، وبرفضه البقاء صامتاً".

كيف تفاعل الجمهور مع كلمة غوارديولا؟

وتباينت الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء العربية أو الإنجليزية، بشأن موقف مدرب مانشستر سيتي.

إذ أعرب العديد من مستخدمي منصات التواصل عن دعمهم لغوارديولا، شاكرين موقفه ومؤيدين حديثه. وتمنى بعضهم لو أن الزعماء العرب "يتخذون موقفاً مشابهاً لموقف مدرب سيتي."

كما أشار آخرون إلى أنهم، رغم تشجيعهم لأندية أخرى، باتوا يكنّون إعجاباً لغوارديولا بعد تصريحاته الأخيرة حول غزة.

في المقابل، تعرض المدرب لانتقادات من معلقين رأوا أنه لم يذكر أي شيء عن حركة حماس أو أفعالها. وأشار بعضهم إلى أن "حب الحياة لا يعني قتل اليهود أو الإسرائيليين"، في إشارة إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلّق أحد المستخدمين قائلاً إن خطاب غوارديولا يشبه إنجازاته هذا الموسم: "صفر."

وأدى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى مقتل 1200 شخص بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، قبل أن تشن إسرائيل حربا في غزة تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 54 ألف شخصا من سكان القطاع بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما المواقع الرياضية المتخصصة الغربية على وسائل التواصل الاجتماعي، فاكتفت بذكر خبر تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية، دون التطرق إلى حديثه عن غزة.