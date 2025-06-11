القاهرة : بمدرب جديد وطموحات كبيرة، طارت بعثة فريق الأهلي المصري لكرة القدم إلى مدينة ميامي الأميركية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في كرة القدم التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسعتها وإقامتها كل أربع سنوات.

وخاض الأهلي معسكرا مغلقا في ميامي قبل بداية مشوار البطولة، تخلله مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي خسرها بركلات الترجيح بعد التعادل 1 1.

يستهل مشاركته في مونديال الأندية بخوض المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأميركي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ملعب هارد روك في ميامي السبت المقبل، ثم يلتقي بالميراس البرازيلي على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي يوم 19 الجاري، ويختتم مبارياته في المجموعة الأولى بلقاء بورتو البرتغالي على الملعب عينه (24).

وقال مدربه الجديد خوسيه ريبيرو في تصريحات تلفزيونية "هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية. أتمنى أن نتفوق في البطولة التي تضم أندية ذات مستويات متقاربة للغاية. لن أغير كثيراً من الشكل الفني وطريقة اللعب، لكن يجب أن تكون لدينا هوية مميزة في البطولة".

وأضاف الإسباني "الأهلي قادر على تخطي الدور الأول في مونديال الأندية، لكن علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة. تركيزنا الآن على مواجهة انتر ميامي، ومن ثم سنفكر في بقية مشوار الفريق في البطولة".

وتعد هذه المشاركة العاشرة للأهلي في كأس العالم للأندية بعدما سبق له المشاركة في البطولة بنظامها القديم 9 مرات كان أولها في 2005، حقق خلالها الميدالية البرونزية في أربع مشاركات سابقة. كما شارك الأهلي في بطولة كأس انتركونتيننتال العام الماضي وبلغ فيها الدور نصف النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح من باتشوكا.

انتقال زيزو

وتشهد البطولة الظهور الأول للمدير الفني الجديد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدرب السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والذي تولى منصبه أخيرا بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري المصري.

حل ريبيرو خلفاً للسويسري مارسيل كولر المقال عقب خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

تسبب هذا الخروج في صدمة داخل قلعة الأهلي، بعدما فقد الفريق فرصة الدفاع عن لقبه الذي حققه عامي 2023 و2024، والذي يحمل الرقم القياسي في الفوز به 12 مرة، وخصوصا بعد الوصول للدور النهائي خمس مرات متتالية اعتباراً من عام 2020 حقق خلالها اللقب أربع مرات.

وبعد إقالة كولر، تولى لاعب الأهلي السابق عماد النحاس مهمة المدير الفني بصورة موقتة في مباريات الفريق الست الأخيرة بالدوري المصري، وفي موقف صعب حيث كان الأهلي يتخلف عن بيراميدز المتصدر بأربع نقاط.

إلا أن النحاس نجح في قيادة الأهلي للفوز بمبارياته الست بالعلامة الكاملة، ليستغل تعثر بيراميدز في مباراتين وينجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري للمرة 45 في تاريخه والثالثة على التوالي. وانضم النحاس إلى جهاز ريبيرو في منصب المدرب المساعد.

وعزز صفوف الفريق الجناح أحمد سيد (زيزو) قادما من الزمالك بعد فترة طويلة من التكهنات عقب نهاية الموسم المحلي في مصر، فيما استبعد ريبيرو كريم فؤاد العائد من الإصابة والمغربي رضا سليم المصاب، بالإضافة لكل من كريم وليد (نيدفيد) وعمر الساعي لأسباب فنية، والخماسي المنتهية عقودهم التونسي علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة والحارس حمزة علاء.

وقال لاعب الوسط إمام عاشور لموقع فيفا "بالتأكيد أشعر بحماس شديد للمشاركة في مثل هذه البطولة، وآمل أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا".