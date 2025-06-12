لندن : سترتفع جوائز بطولة ويمبلدون الإنكليزية الكبرى في كرة المضرب بنسبة 7% لتبلغ هذه السنة 53.5 مليون جنيه استرليني (72.6 مليون دولار)، في ظل تزايد الضغوط من اللاعبين للحصول على حصة أكبر من الأرباح.

وسينال الفائز في بطولتي فردي الرجال والسيدات 3 ملايين جنيه (4 ملايين دولار)، بزيادة بلغت 11% عن 2024، فيما ارتفعت قيمة المشاركة في الدور الأول إلى 66 ألف جنيه.

ويأتي إعلان نادي عموم إنكلترا، بعد ارتفاع طلبات اللاعبين للحصول على حصة أكبر من أرباح البطولات الكبرى.

وفي نيسان/أبريل، وجه عشرون لاعبا رسالة إلى مدراء البطولات الكبرى، مطالبين بمساهمات أكبر، فيما أجريت مناقشات خلال بطولة رولان غاروس الأخيرة في باريس.

وقالت رئيسة نادي عموم إنكلترا ديبي جيفانز في مؤتمر صحافي الخميس قبل انطلاق البطولة "نحن فخورون للغاية. إذا نظرتم إلى آخر عشر سنوات، بمقدوركم ملاحظة الزيادة (بنسبة 100%) وسبعة في المئة هذه السنة".