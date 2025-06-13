ميلانو (إيطاليا) : وقع المدرب الكرواتي إيغور تودور عقدا جديدا للاشراف على يوفنتوس لموسمين إضافيين، وذلك وفق ما أعلن النادي الذي قاده لإنهاء الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس في بيانه الجمعة إن تودور "سيقود الفريق الأول للرجال حتى 30 حزيران/يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 30 حزيران/يونيو 2028".

وسبق للمدير العام الجديد في النادي، الفرنسي داميان كومولي، أن أكد هذا الأسبوع بقاء ابن الـ47 عاما كمدرب للفريق بعدما فشل عملاق تورينو في الحصول على خدمات لاعبه ومدربه السابق أنتونيو كونتي الذي فضل البقاء مع نابولي بعدما قاده إلى لقب الدوري الإيطالي.

وقال كومولي الثلاثاء في أول مؤتمر صحافي له كمدير عام جديد للنادي "سيكون إيغور مدربنا في كأس العالم للأندية وفي الموسم المقبل، وأتمنى أن يستمر بعد ذلك".

عُيّن تودور مدربا ليوفنتوس، النادي الذي قضى فيه معظم مسيرته كلاعب، في نهاية آذار/مارس خلفا لتياغو موتا الذي أقيل من منصبه بعد خروج الفريق من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.

باشراف تودور، فاز يوفنتوس بخمس من آخر تسع مباريات خاضها في الدوري الإيطالي، وتعادل في ثلاث وتعرض لهزيمة يتيمة.

نجح المدرب الكرواتي الذي تسلّم زمام الامور الفنية في مرسيليا الفرنسي ولاتسيو، في تحقيق الهدف الذي حددته له إدارته وهو احتلال المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي معرض شرحه لاختيار تودور، أقرّ كومولي (52 عاما) الرئيس السابق لنادي تولوز، بأنه "معجبٌ للغاية" بأداء الكرواتي خلال فترة تدريبه مرسيليا في موسم 2022 2023.