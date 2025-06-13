لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حث النجم الكندي لنادي أوكلاهوما سيتي ثاندر وأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين شاي غلجيوس ألكسندر الخميس زملاءه على "التعامل مع إرهاق" نهاية الموسم قبل المواجهة الرابعة أمام مضيفه إنديانا بايسرز في الدور النهائي.

وقال غلجيوس ألكسندر في مؤتمر صحافي غداة خسارة فريقه المباراة الثالثة (107 116) حيث بات يتخلف 1 2 في سلسلته امام بايسرز التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات "لم يتبقّ سوى أربع مباريات هذا الموسم. لقد عملنا طوال الموسم، طوال الصيف الماضي، من أجل هذا"، مضيفا "من وجهة نظري، علينا التعامل مع الأمر، وننجز المهمة، ونسعى الى الفوز بالمباراة التالية".

وأوضح النجم الكندي أن التعب ليس تفسيرا للأداء الضعيف الذي قدمه ثاندر في الربع الأخير في مباراة الأربعاء.

وكان غلجيوس ألكسندر سجل 72 نقطة في المباراتين الأوليين من السلسلة النهائية، لكنه كان أقل تألقا في الثالثة حيث اكتفى بتسجيل 24 نقطة فقط بينها ثلاث نقاط فقط في الربع الأخير، وارتكب ستة أخطاء في التمرير، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في مباراة فاصلة.

وأضاف "لا أعتقد ذلك. إنها مباراة بدنية. لقد خضنا العديد من المباريات البدنية. خضنا مباريات كهذه كنت فيها رائعا في اللحظات الأخيرة، ومباريات كنت فيها سيئا في اللحظات الأخيرة".

وأردف قائلا "كل ما يمكنني فعله هو الالتزام بأسلوب لعبي. لقد أصبح أسلوب لعبي، وطريقة تفكيري في المباراة، جزءا لا يتجزأ من شخصيتي. قيادتي هي نفسها. لقد كانت طوال العام، متأصلة في شخصيتي".

وأكد مدرب ثاندر مارك دينو ثقته في انتفاضة غلجيوس ألكسندر في المباراة المقبلة، وقال "أعتقد أن إحدى قدراته الخارقة هي قدرته على استغلال الاستحواذ التالي، والمباراة التالية، والخبرة التالية. إنه آخر لاعب أشعر بالقلق بشأنه في هذا الصدد".

في المقابل، قال مواطنه أندرو نيمهارد الذي يعد أحد المدافعين المكلفين بالرقابة اللصيقة بغلجيوس ألكسندر "نحن نحاول أن نجعل الحياة صعبة عليه".

وأضاف "علينا أن نصر ونصعب الأمور عليه. إنه عمل جماعي. علينا أن نكون مركزين ومتحدين في هذا الجانب من الملعب لننجح في هذه المهمة".

وخسر ثاندر المباراة الاولى على ارضه 110 111 قبل ان يدرك التعادل في الثانية بحسمها في صالحه 123 107 أمام جماهيره، ثم خسر الثالثة 107 116 على ارض مضيفه الذي سيستقبله اليوم في الرابعة.