وصلت التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 إلى مرحلة حاسمة. وضمنت بعض المنتخبات مكانها مباشرة، في أكبر وأشهر منافسة دولية في كرة القدم. وتنتظر أخرى مصيرها في المراحل المتبقية.

نتعرف على المنتخبات العربية المتأهلة، وعلى وضعية المنتخبات، التي تسعى إلى ضمان ورقة التأهل، وحظوظها في الوصول إلى النهائيات.

تقام دورة كأس العالم 2026، لأول مرة في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 11 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز. وتوسعت النهائيات، بداية من هذه الدورة، إلى مشاركة 48 منتخباً، من 32 منتخباً.

تتوزع المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات ومنتخبات الدول المضيفة إلى 12 مجموعة.

منطقة آسيا

ضمن منتخب أستراليا أخيرا تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، في منطقة آسيا، بعد فوزه على السعودية في جدة بهدفين لهدف واحد.

وكان المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز بفارق خمسة أهداف كاملة للتأهل مباشرة. وفتح باب التسجيل عن طريق عبد الرحمن العبود، ولكن المنتخب الأسترالي استعاد زمام الأمور، وتفوق في النهاية، بهدفين سجلهما كونور ماتكالف وميتشل دويك.

وتبقى للسعودية فرصة أخرى للتأهل عندما تتنافس، في الدور الرابع، مع الإمارات وأندونيسيا والعراق وعمان وقطر على بطاقة واحدة. وتأهل المنتخب العماني إلى الدور الرابع من التصفيات بعد تعادله مع منتخب فلسطين بهدف مقابل هدف.

وأقيمت المباراة في ملعب الملك عبد الله بالسعودية. وتقدم منتخب فلسطين بهدف من عدي الخروب كان سيضمن لفلسطين التأهل إلى الدور الرابع من التصفيات. ولكن الحكم احتسب ضربة جزاء للمنتخب العماني، في الدقيقة 97 من المباراة.

وتولى عصام الصبحي تسديدها مسجلاً هدف التعادل للمنتخب العماني. وأنهى بذلك آمال فلسطين، ومنح لمنتخب بلاده فرصة المنافسة في الدور الرابع من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة.

وتأهلت ستة منتخبات في منطقة آسيا إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، هي أستراليا، وإيران، واليابان، والأردن، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان. وسيتأهل منتخبان اثنان آخران في الدور الرابع. ويتنافس منتخب ثالث من منطقة آسيا في المباريات الفاصلة ما بين القارات.

وتأهل منتخبا الأردن وأوزبكستان، لأول مرة في تاريخهما، إلى نهائيات كأس العالم. ويحتل منتخب الأردن المركز 62 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. وشارك سبع مرات في تصفيات كأس العالم، منذ 1986. ووصل في 2014 إلى المباراة الفاصلة، وخسرها أمام أوروغواي.

Getty Images منتخب الأردن يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه

منطقة أفريقيا

بلغت تصفيات كأس العالم بمنطقة أفريقيا نصف الطريق. وبعد دورين من المواجهات، حافظت جل المنتخبات الكبيرة على مكانتها. وتتصدر منتخبات المغرب وغانا وتونس والجزائر ومصر وساحل العاج مجموعاتها، وهو مركز يؤهلها إلى النهائيات مباشرة، قبل أربع مباريات.

ثمانية منتخبات لم تذق طعم الهزيمة في تصفيات كأس العالم بمنطقة أفريقيا، من بينها مصر والمغرب وتونس. ولكن المفاجأة الكبرى في هذه التصفيات أحدثها منتخب السودان، الذي يتصدر المجموعة الثانية، متقدما عن السينغال بنقطتين.

وبسبب الحرب في البلاد يضطر المنتخب السوداني إلى استقبال منافسيه في ملاعب خارج السودان. وتمكن في مباراة، أقيمت في ليبيا، من فرض التعادل دون أهداف على السينغال بنجومه، يتقدمهم ساديو ماني، وخالد كوليبالي، وإسماعيل سار.

ولم يسبق لصقور الجديان (لقب المنتخب السوداني)، في تاريخهم أن تأهلوا إلى نهائيات كأس العالم. ولكن السودان من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ومنتخب السودان من أعرق المنتخبات العربية والأفريقية.

تتأهل تسعة منتخبات من منطقة أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم بطريقة مباشرة، وهي المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها. وتتنافس أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني على فرصة التأهل في مباراة فاصلة ما بين القارات.

Getty Images منتخب فلسطين خرج من التصفيات في الوقت بدل الضائع

منتخبات عربية أقصيت من تصفيات كأس العالم

كان منتخب فلسطين آخر منتخب عربي يخرج من سباق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وجاء ذلك في لحظات مثيرة وضربة جزاء في الوقت بدل الضائع. وخرجت من السباق أيضا البحرين ولبنان واليمن وسوريا. وهي منتخبات لم يسبق لها أن لعبت نهائيات كأس العالم.

أما اللافت للنظر فهو خروج منتخب الكويت في هذا الدور من التصفيات. فالكويت أول منتخب عربي بمنطقة آسيا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم. كان ذلك في دورة 1982 في إسبانيا، بقيادة لاعبين بارزين مثل عبد العزيز البلوشي وفيصل الدخيل مسجلا هدفي الكويت أمام فرنسا وتشيكوسلوفاكيا سابقا.

المشاركات العربية في نهائيات كأس العالم

يتقدم المغرب والسعودية جميع المنتخبات العربية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بست مشاركات، بداية من دورة المكسيك في 1970 إلى دورة قطر في 2022. وكان المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى أكبر منافسة كروية في العالم.

وتأهلت تونس إلى النهائيات 5 مرات منذ أول مشاركة لها في 1978. وتأهلت الجزائر 4 مرات، ومصر 3 مرات. وتأهلت الكويت والعراق والإمارات مرة واحدة. ولعبت قطر نهائيات كأس العالم في دورة 2022 بصفتها الدولة المضيفة.

أداء المنتخبات العربية

كان تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، في كأس العالم 2022 بقطر، أكبر إنجاز عربي وأفريقي في المنافسة الكروية العالمية، حتى الآن.

وسبق أن تأهلت تونس والسعودية والجزائر إلى الدور الثاني في الدورات السابقة. وخرجت منتخبات الكويت ومصر والإمارات في دور المجموعات، في جميع مشاركاتها، في نهائيات كاس العالم.