لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل شاي غلجيوس ألكسندر 15 من نقاطه الـ35 في الربع الأخير، وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز بالغ الصعوبة على مضيفه إنديانا بايسرز، ليعادل سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) 2 2 الجمعة.

محبطا طوال المباراة من دفاع لصيق طبقه لاعبو إنديانا بنجاح، وجد أفضل لاعب في الدوري طريقه إلى السلة في الربع الأخير.

بثلاثية ونقطتين من تحت السلة، منح أوكلاهوما أول تقدم منذ الشوط الاول، قبل دقيقتين و23 ثانية من الصافرة الأخيرة.

سجل بعدها ست رميات حرة متتالية ليستعيد أوكلاهوما أفضلية الأرض، بعد أن تصدر ترتيب الدور المنتظم. ويحرز اللقب الفريق الذي يسبق خصمه إلى الفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

قال النجم الكندي بعد فوزه "هذه المواجهة متقاربة كثيرا. هناك عمل كبير على طرفي الملعب".

وأضاف للفائز جايلن وليامس 27 نقطة ولاعب الارتكاز تشيت هولمغرين 14 نقطة و15 متابعة، فيما حمل أليكس كاروسو عبء غياب شاي عن التهديف معظم فترات المباراة وسجل 20 نقطة بعد دخوله من مقاعد البدلاء.