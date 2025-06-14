مونتريال : ينطلق سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الأحد من المركز الأول في سباق جائزة كندا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما حقق اسرع توقيت في التجارب الرسمية السبت على حلبة "جيل فيلنوف" في مونتريال.

وقطع راسل اللفة بزمن 1:10.899 دقيقة وهو الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و11 ثانية بفارق 0.160 أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، وبفارق 0.221 ثانية أمام متصدر بطولة العالم للسائقين الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين).

وهي المرة السادسة التي ينطلق فيها راسل من المركز الاول في مسيرته الاحترافية والاولى هذا الموسم.

وباتت حلبة جاك فيلنوف الأولى التي يحقق عليها راسل المركز الأول في الانطلاق أكثر من مرة واحدة.

وكان راسل انطلق من المركز الاول العام الماضي امام فيرستابن ونوريس لكنه انهى السباق في المركز الثالث خلف السائقين الهولندي والبريطاني تواليا.

وانتزع راسل المركز الاول في اللفة الاخيرة في تجارب رسمية مثيرة تصدرها فيرستابن منذ البداية حتى خطف منه بياستري المركز الاول في الدقيقة الاخيرة قبل ان يستعيده الهولندي مباشرة في اللفة التالية، لكن الكلمة الاخيرة كانت لراسل في اللفة الاخيرة.

واكد فيرستابن الذي يسعى الى الفوز الرابع تواليا في كندا ان سباق الغد سيكون رائعا.

وجاء سائق مرسيدس الثاني الواعد الايطالي كيمي أنتونيلي رابعا أمام سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق أستون مارتن الاسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين.

وخيب سائق ماكلارين الثاني البريطاني لاندو نوريس ثاني ترتيب السائقين، الآمال بحلوله سابعا أمام سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو وسائق آر بي الواعد الفرنسي إسحاق حجار وسائق وليامس التايلاندي ألكسندر ألبون.

وحل زميل فيرستابن في ريد بول الياباني يوكي تسونودا حاديا عشر لكنه عوقب بالتراجع عشرة مراكز عند الانطلاق لعرقلته راسل أثناء رفع العلم الأحمر في التجارب الحرة الثالثة.

وهنا نتائج الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:10.899 د

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.059 د

3. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:11.120 د

4. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:11.391 د

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:11.526د

6. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:11.586 د

7. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:11.625 د

8. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.682 د

9. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:11.867 د